외교부, 일본·프랑스 선박 호르무즈 통과 예의주시…“관련국들과 소통·협력”

여러 요소 고려해 신중하게 대처 한국 국적 선박은 26척 정박 중

정부가 최근 일본과 프랑스 선박이 호르무즈 해협을 잇달아 통과한 상황에서 해협 통항 문제에 신중하게 접근한다는 기존 입장을 유지하고 있다.

5일 취재 결과, 외교부는 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄된 이후 일본과 프랑스 선박이 처음으로 이곳을 통과한 사안을 주시하는 것으로 알려졌다.

다만 통항 문제 관련해 여러 요소를 고려해 신중하게 대처한다는 기존 정부 입장에는 변함이 없다. 미국·이란의 전쟁 및 협상 양상과 다른 주요국의 입장, 국제사회의 논의 동향, 한·이란 관계 등을 종합적으로 검토해 대응하겠다는 것이다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 에너지 시설을 공격하겠다고 경고한 시한(6일)이 얼마 남지 않는 등 향후 정세가 어떻게 전개될지 불투명한 상황이다.

외교부는 “관련 국제규범 등에 따라 우리를 포함한 모든 선박에 대한 자유로운 항행·안전 보장이 조속히 이뤄져야 한다는 입장 아래 관련국들과 소통·협력하고 있다”라고 말했다. 외교부는 또 “호르무즈 해협을 통과한 선박들의 국적, 소유주, 운영사, 화물 성격, 목적지, 선원 국적 등이 다양해 해당 선박 및 국가별 조건이 다른 상황”이라고 했다. 일본·프랑스 선박이 통과했지만 제반 사정이 다양한 만큼, 이번 사안을 단선적으로 평가하기에는 어렵다는 뜻으로 풀이된다.

앞서 일본 언론은 지난 3~4일 일본 상선미쓰이의 유조선과 액화천연가스(LNG) 선박 등 2척이 호르무즈 해협을 통과했다고 보도했다. 이란이 지난 2월28일 미국과의 전쟁 발발에 따라 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄한 이후 일본 선박이 해협을 지난 건 처음이다.

이들 선박이 호르무즈 해협을 빠져나온 구체적인 경위는 알려지지 않았다. 다만 일본 정부가 선박 통과에 관여하지는 않았다고 한다. 이에 따라 선사 자체적으로 방안을 모색했을 가능성이 거론된다.

이들 선박 2척의 특징은 오만 기업이 공동 소유하고 있거나 인도 관계사가 보유하고 있다는 점이다. 이란은 최근 오만과 호르무즈 해협 안전을 위한 공동 프로토콜 초안을 추진 중이다. 이란이 호르무즈 해협 통제권을 장악하기 위해선 오만의 협조가 필요하다는 분석이 나왔다. 이란은 또 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄한 이후에도 인도 선박은 선별적으로 통항하도록 조치해왔다.

프랑스의 컨테이너선 ‘크리비호’도 지난 2일 호르무즈 해협을 통과했다. 프랑스 해운 대기업 ‘CMA CGM’이 소유하고 있다. 서유럽 선박이 해협을 빠져나간 사실이 알려진 것도 처음이다.

이란이 미국의 동맹인 일본과 프랑스 선박의 통항을 잇달아 허용한 것은 국제사회의 호르무즈 해협 봉쇄 관련 대응 구도를 흔들려는 계산이 깔렸다는 해석도 나온다. 특히 프랑스는 영국과 함께 전쟁 이후에 호르무즈 해협 안정화 방안 마련을 위한 국제사회 차원의 논의를 주도하고 있다.

이란이 프랑스와 미국 사이의 틈을 노린 것이란 시각도 있다. 프랑스는 트럼프 대통령의 호르무즈 해협 파병 요청에 전쟁 중에는 불가능하다며 거절한 바 있다. 프랑스는 또 최근 유엔 안전보장이사회(안보리)에 제출된 호르무즈 해협 항행 재개를 위한 결의안에 ‘무력 사용 승인’ 문구가 포함되는 것에 반대하고 있다. 트럼프 대통령은 지난 1일(현지시간) 백악관에서 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령을 향해 “아내에게 학대를 당했다”라고 조롱하며 군사적 지원을 하지 않은 프랑스에 불만을 드러내기도 했다.

호르무즈 해협에 묶인 한국 선박은 26척이다. 외교부는 “정부는 선박·선원의 안전을 우선시하고, 이를 감안한 선사의 입장을 존중하고 있다”라고 했다. 정부에 호르무즈 해협을 당장 빠져나가겠다는 의사를 전달한 선박은 아직 없는 것으로 전해졌다.