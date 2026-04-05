오늘의 부고-조환구 전 강원일보 기자 별세 외

■김찬식씨 별세, 김문정씨 남편상, 상철 연합기술정보 과장·우철씨 부친상, 강신해씨 시부상, 유건·예건씨 조부상=5일 국민건강보험 일산병원. 발인 7일 (031)900-0444
■이영원씨 별세, 이기태 한화 글로벌부문 상무 부친상=4일 신촌세브란스병원. 발인 (02)2227-7500
■박용하씨 별세, 희상 우석대 배구부 감독·희수·희주씨 부친상=5일 가천대 길병원, 발인 7일(032)460-3444
■강석춘씨 별세, 민구 밍글스 대표·신구 삼성화재애니카손해사정 프로 부친상, 김도희·윤채영씨 시부상=4일 서울아산병원. 발인 7일 (02)3010-2000.
■최길완씨 별세, 박덕영 전북특별자치도의회 의정홍보담당관 장인상=4일 전주 시티장례문화원, 발인 7일 (063)274-444
■김삼련씨 별세, 윤형·윤성(다이나믹 듀오 개코)씨 부친상=5일 서울성모장례식장. 발인 7일 (02)2258-5979
■조환구 전 강원일보 기자 별세, 최은례씨 남편상, 남현 영화감독·남훈씨 부친상=4일 강릉의료원, 발인 6일 (033)610-1444
■이병숙씨 별세, 김흥식·옥희·성식·관식씨 모친상, 정용주씨 장모상, 창구 삼성전자 중동총괄 근무·원우 한국경제TV 기자·혜윤씨 외조모상=4일 청주 하나장례식장. 발인 6일 (043)270-8422