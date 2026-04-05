서울 양천구는 ‘2026 경력단절여성 취업지원 프로그램’을 운영하고, 이달부터 수강생을 모집한다고 5일 밝혔다.

구는 2023년부터 경력단절여성을 대상으로 맞춤형 직업훈련을 제공하고 있다. 3년간 총 106명이 재취업해 실효성 높은 정책으로 평가받고 있다.

구는 올해 프로그램을 한층 체계화한다. 특히 디지털 전환 가속화와 돌봄 수요 증가 등 노동시장 변화에 대응해 교육과정을 마련할 계획이다.

올해 교육은 공모를 거쳐 선정된 전문기관인 서울시 서부여성발전센터와 영등포여성인력개발센터에 위탁해 총 6개 과정을 운영한다. 서부여성발전센터에서는 AI 기반 디지털 행정 멀티사무원 양성과정 등을 운영하고, 영등포여성인력개발센터에서는 방과후 늘봄학교 지도사(자격증 취득) 과정 등을 진행한다.

각 교육과정은 총 87명을 모집해 10월까지 순차적으로 진행된다. 양천구에 거주하는 경력단절여성 또는 미취업 여성이면 누구나 신청할 수 있다.

구는 교육 수료 이후에도 이력서·면접 컨설팅, 구인기업 연계, 사후 취업 상담 등 취업지원 서비스를 지속 제공한다. 디지털 직무 과정 수료자에게는 포트폴리오 제작 지원과 실무형 과제 수행 기회도 제공할 계획이다.