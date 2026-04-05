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롯데백화점 사회공헌 캠페인 ‘리조이스’ 10주년, 캠페인 확대

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롯데백화점이 사회공헌 캠페인 '리조이스' 시행 10주년을 맞아 기념 캠페인을 진행한다고 5일 밝혔다.

롯데백화점은 가족돌봄청소년을 지원하는 '리조이스 드리머즈' 프로그램도 운영하며 현재까지 약 20여 명에게 총 2억7000만원 규모의 장학금을 지원했다.

리조이스 캠페인은 이런 성과를 인정받아 2022년 IGDS가 선정한 글로벌 지속가능성 사회공헌 캠페인 TOP10에 포함되기도 했다.

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롯데백화점 사회공헌 캠페인 ‘리조이스’ 10주년, 캠페인 확대

입력 2026.04.05 15:10

  • 이성희 기자

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롯데백화점이 사회공헌 캠페인 ‘리조이스’ 지난 10년 성과를 정리한 인포그래픽. 롯데백화점 제공

롯데백화점이 사회공헌 캠페인 ‘리조이스’ 지난 10년 성과를 정리한 인포그래픽. 롯데백화점 제공

롯데백화점이 사회공헌 캠페인 ‘리조이스’(RE:JOICE) 시행 10주년을 맞아 기념 캠페인을 진행한다고 5일 밝혔다.

리조이스는 롯데백화점이 2017년 시작한 대표적인 사회공헌 활동이다. 여성의 정신건강과 우울증 인식 개선을 위한 사회적 공감대 형성을 위해 출발해, 2022년부터는 ‘마음돌봄’이 필요한 모든 사회 구성원으로 대상을 확대해 운영하고 있다.

롯데백화점이 지난 10년간 리조이스 캠페인 중 하나로 기부해온 금액이 약 100억원에 달한다. 현재 타임빌라스 수원 등 4개 거점에서 ‘리조이스 심리 상담소’를 운영하며, 일반 상담소 대비 절반 수준의 비용으로 전문 상담 서비스를 제공하고 있다. 전국 70여 개 사회복지기관과 협력해 취약계층 대상 무료 심리 상담도 지원하고 있다. 누적 상담자 수는 5700명, 상담 건수는 1만3000여 건에 이른다.

롯데백화점은 가족돌봄청소년을 지원하는 ‘리조이스 드리머즈’ 프로그램도 운영하며 현재까지 약 20여 명에게 총 2억7000만원 규모의 장학금을 지원했다.

리조이스 캠페인은 이런 성과를 인정받아 2022년 IGDS(대륙간백화점협회)가 선정한 글로벌 지속가능성 사회공헌 캠페인 TOP10에 포함되기도 했다.

롯데백화점은 리조이스 10주년을 맞아 업계 최초로 ‘임팩트 리포트’를 발간한다. 해당 보고서에는 캠페인의 지난 10년간 성과와 참여자 인터뷰, 향후 추진 방향과 비전 등이 담길 예정이다. 오는 22일에는 ‘마음돌봄’을 주제로 포럼도 연다.

롯데백화점 관계자는 “앞으로도 다양한 세대와 계층을 아우르며 사회공헌의 지평을 넓혀 기업의 사회적 책임을 지속적으로 실천해 나갈 것”이라고 말했다.

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