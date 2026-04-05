에너지·공업제품 물가 최고치…주요 투자은행 전망치 상향

중동전쟁 여파로 지난달 에너지에 이어 공업제품 물가지수까지 역대 최고 수준을 기록한 것으로 나타났다. 일부 해외 투자은행에선 5월 한국의 소비자물가 상승률 전망치를 3%까지 상향 조정하고 나섰다.

5일 국가데이터처의 3월 소비자 물가동향을 보면 지난달 에너지 물가지수는 142.89(이하 2020년=100)를 기록해 2015년 1월 통계 작성 시작 후 최고치를 기록했다. 1년 전과 비교한 상승률은 5.2%로 지난해 1월과 같은 수준이며, 2023년 9월(6.0%) 이후 가장 높은 수치다.

에너지 물가지수는 전기료, 도시가스, 취사용 액화석유가스(LPG), 등유, 지역난방비, 부탄가스 등 가정용 에너지 6종과 휘발유, 경유, 자동차용 LPG 등 차량용 에너지 3종의 물가지수를 가중 평균해 산출한다. 지난달 에너지 물가지수 상승을 이끈 주된 요인은 경유(17.0%), 등유(10.5%), 휘발유(8.0%)의 가격 강세였다.

에너지 물가 고공행진은 유가의 영향을 받는 공업제품 물가 상승으로도 이어지고 있다. 지난달 공업 제품 소비자물가지수는 118.80을 기록하며 1985년 1월 관련 통계 작성 이래 최고치를 경신했다. 직전 최고 기록은 지난해 12월의 117.30이었다. 1년 전 대비 상승률은 2.7%로, 2023년 10월(3.6%) 이후 29개월 만에 가장 높은 수준이다.

공업제품 물가지수 상승은 석유류(140.55·9.9%)가 주도했고 내구재·섬유제품·가공식품 등 다른 항목의 고공행진도 영향을 미쳤다.

향후 에너지 가격 상승이 당분간 이어질 가능성이 높다는 점에서 우려가 커지고 있다. 정부가 석유 최고가격제를 시행하고 있지만, 국제유가 상승으로 조만간 리터(ℓ)당 2000원을 넘어설 것이란 관측이 지배적이다.

국제유가 상승으로 항공비도 가파르게 오를 전망이다. 4월 유류할증료 기준이 되는 올해 2월 16일∼3월 15일 싱가포르 항공유 평균값(MOPS)은 총 33단계 중 18단계를 기록했다. 전달(6단계)보다 12단계가 올라 현재의 유류할증료 체계가 도입된 2016년 이후 10년 만에 가장 큰 폭으로 상승했다.

주요 국제 투자은행(IB)도 소비자물가 상승률 전망치를 높이고 있다. 국제금융센터에 따르면 주요 IB 8곳이 제시한 올해 소비자물가 상승률 전망치는 지난 2월 말 평균 2.0%에서 3월 말 2.4%로 0.4%포인트 높아졌다.

2.6%로 가장 높은 수치를 제시한 JP모건은 지난 2일 보고서에서 “정부의 물가 안정화 조치가 어느 정도 효과를 낸 것으로 보인다”면서도 “중동 상황이 실질적으로 개선되지 않는다면 5∼9월에는 3%를 웃돌 것으로 예상한다”고 진단했다. 2.6%를 제시한 씨티도 같은 날 보고서에서 “올해 4∼9월 소비자물가 상승률이 대체로 2.8∼3.3% 수준에 머무를 가능성이 크다”고 내다봤다.