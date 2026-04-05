“이란 정권 더 가혹, 탄압 이어갈 것”···전문가들, 이란 ‘강경파 새 지도부’ 우려

미국·이스라엘과의 전쟁을 계기로 이란 지도부가 더욱더 강경한 노선을 채택하며 억압적인 통치 방식을 강화하고 핵무기 보유를 추구할 것이라는 전망이 나오고 있다.

CNN은 4일(현지시간) 전문가들의 말을 인용해 이번 전쟁이 이란 강경파에 더 큰 힘을 실어주었다고 보도했다.

전문가들은 미·이스라엘이 이란 지도부의 주요 인사들을 암살한 후에도 이란의 신정 체제가 유지되고 있으며, 오히려 더 강경한 이념적 성향을 지닌 인물들로 지도부가 교체됐다고 지적했다. 모나 야쿠비안 전략국제문제연구소 중동 프로그램 국장은 “이 정권은 더욱 강경하고 타협을 꺼리며, 이슬람혁명수비대와 더 노골적으로 결탁해왔다”며 “(아야톨라 알리 하메네이) 이란 최고지도자가 축출됐지만, 미국에 대한 그들(이란 정권)의 입장이 극적으로 변화하지는 않았다”고 말했다.

도널드 트럼프 미 대통령은 지난 1일 자신의 SNS 트루스소셜에 “이전 지도자들보다 훨씬 덜 급진적이고 더 영리한 이란의 새 정권 대통령이 방금 미국에 휴전을 요청해왔다”고 밝히는 등 이란의 지도부가 온건파로 교체됐다고 주장해왔다.

하지만 표적 공습을 피한 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장, 아바스 아라그치 이란 외교장관 등 일부 지도부는 직을 유지하며 연일 강경 발언을 쏟아내고 있다. 특히 혁명수비대 공군 사령관 출신인 갈리바프 의장에 대해서는 미국이 협상 상대로 검토하고 있다는 보도가 나오기도 했으나 그는 지난 2일 “이란인 700만명이 무기를 들고 조국을 수호할 준비가 됐다”며 미국에 항전하겠다는 의지를 강조했다.

이란 지도부가 전쟁 이후 억지력을 확보하기 위해 핵무기 보유 의지를 드러낼 가능성이 크다는 분석도 나온다. 야쿠비안 국장은 “이란 정부는 지금으로서는 잃을 것이 아무것도 없다”며 “이 정권이 억지력을 위해 핵무기 보유 외에 다른 결론을 내릴 수 있을지 상상하기 어렵다”고 말했다. CNN에 따르면 전문가들은 핵무기를 개발한 북한이 공격받지 않았다는 점을 이란이 참고할 것으로 보고 있다.

이와 함께 전문가들은 일부 교체된 이란 지도부가 반정부 시위대 등 자국민에 대한 탄압을 더 강화할 것으로 전망했다. 알리 바에즈 국제위기그룹 이란 전문가는 “새로운 최고국가안보회의 수장, 혁명수비대 사령관, 혁명수비대 사령관 출신인 의회 의장 등 현재 정권을 장악한 모든 인물은 과거 국내 탄압에 광범위하게 관여했던 인물들”이라며 “과거보다 훨씬 더 가혹한 탄압이 있을 것으로 보인다”고 말했다.

이란은 개전 이후 인터넷 차단을 통해 통제를 강화하고 있다. 인터넷 모니터링 업체 넷블록스는 이날 이란이 지난 2월28일 이후 36일째 인터넷 접속을 차단하고 있다고 밝혔다.

반체제 인사에 대한 체포 및 구금도 계속되고 있다. 히잡 반대 시위에 나선 여성을 변호하는 등 인권 변호사로 활동해온 나스린 소투데가 지난 1일 보안군에 체포됐다. 노르웨이에 본부를 둔 인권 단체 ‘이란인권’은 전쟁 발발 이후 이란 당국이 자국민 2000명을 체포했으며 이 가운데 정치범 및 인권 운동가 38명이 포함됐다고 지난달 24일 밝혔다.