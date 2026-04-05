우리도 달에 우주선 쏜다, 목표는 2030년···정부 아닌 민간주도 사업 추진

정부 공식 사업은 2032년 달 월면 안착 목표 예타 통과 후 추진 땐 착륙 시점 2년 앞당겨져

아르테미스 2호 발사 등 우주개발에 대한 전 세계인의 관심이 커지면서 정부가 민간기업 주도의 소형 달 착륙선을 2030년 발사하는 계획을 추진한다. 이는 현재 정부가 직접 이끄는 달 착륙선 개발 사업보다 발사 시점이 2년 앞선 것으로, 국내 기업 역량을 높여 우주 산업 생태계를 활성화하는 것이 목적이다.

5일 우주항공청에 따르면 최근 개최된 국가연구개발사업평가 총괄위원회에서 ‘소형 달 착륙선 개발 사업’이 예비타당성 조사대상으로 선정됐다.

소형 달 착륙선 개발 사업은 우주청이 기획한 것으로, 2030년에 국내 첫 민간 주도 달 착륙선을 발사한다는 내용을 담고 있다.

정부는 현재 2032년을 목표로 달 착륙선을 월면에 안착시키는 것을 핵심으로 하는 ‘달 탐사 2단계’ 사업을 진행하고 있다. 이번에 추가로 등장한 민간 주도의 소형 달 착륙선 개발 사업이 현실화한다면 한국 국적의 우주선이 달에 내리는 시점이 2년 앞당겨지는 셈이다.

우주항공청은 이번 사업에 대해 “산업체 주도의 우주탐사 역량을 강화하기 위해 민간 기술을 극대화하는 방향으로 기획 중”이라고 밝혔다. 다만 이번 사업은 예타를 통과해야 추진이 최종 확정된다. 예타에는 통상 반년 이상이 걸린다.

정부가 재정과 정책 지원을 맡고, 개발과 설계는 민간기업이 맡는 방식의 달 착륙선은 최근 확산하고 있는 ‘뉴스페이스 시대’의 일반적인 사례다. 2024년 미국에서는 우주기업인 인튜이티브 머신스가, 지난해에는 파이어플라이 에어로스페이스가 달 착륙선을 보냈다. 일본에서도 아이스페이스가 민간기업 주도 달 착륙선 개발을 이끌고 있다.