종합특검으로 넘어간 ‘쌍방울 대북송금 진술회유 의혹’…이첩 이유와 규명할 사안은?

쌍방울 대북송금 수사 과정에서 제기된 ‘진술 회유 의혹 사건’을 권창영 2차 종합특검팀이 넘겨받아 최종 결론을 내리게 됐다. 그동안 사건을 수사해온 검찰은 관련자 소환과 압수수색 등을 했지만 핵심 쟁점 입증에 난항을 겪으며 수사가 지지부진했다. 특검은 이른바 ‘술·연어 파티 등 진술 회유’ 의혹과 검찰 개입 여부를 규명하는 데 집중할 전망이다.

그간 검찰 수사는 어떻게 진행됐나

5일 경향신문 취재를 종합하면, 종합특검은 지난 3일자로 쌍방울 대북송금 진술회유 의혹 사건 등을 모두 이첩받았다.

이 사건은 검찰이 ‘이재명 대통령이 경기지사 시절 쌍방울 회장에게 경기도가 북한 측에 줘야 할 스마트팜 사업비 500만 달러와 도지사 방북비 300만달러를 대신 내도록 하는 데 관여했다’고 엮기 위해 핵심 관련자들에게 진술을 회유하도록 했다는 의혹이다. 이를 위해 검찰이 수원지검 조사실에 술과 외부음식 반입 등 각종 혜택을 제공했다는 의혹도 있다. 핵심 증인 중 한 명인 안부수 아태평화교류협회장은 2023년 1월 이화영 전 경기도 평화부지사 대북송금 재판에 출석해 “(대북 송금 관련) 경기도와의 연관성은 잘 알지 못한다”는 취지로 말했지만, 3개월 뒤 “북측에서 500만달러를 요구했다”고 말을 바꿨다. 이 전 부지사는 2023년 5월19일 검찰 조사에서 “이재명 지사에게 보고했다”고 말했으나, 두 달 뒤 법정에서는 “(그 진술은) 검찰의 회유와 압박 때문이었다”고 밝혔다.

이후 정권이 바뀐 뒤 지난해 9월 정성호 법무부 장관은 대검찰청에 이 사건의 감찰을 지시했다. 서울고검은 인권침해점검 태스크포스(TF)를 꾸린 뒤 감찰에 착수하고 정식 수사로 전환했다.

TF는 지난해 11월부터 서울 용산구 쌍방울그룹 계열사 등을 압수수색하고 관련자들을 차례로 조사했다. TF는 수사를 통해 쌍방울 법인카드 사용 명세서 중 외부음식과 술을 구매한 내역을 확인하고 이화영 전 부지사 조사가 진행됐던 수원지검 조사실에 술과 음식이 반입된 정황을 포착했다. 다만 이런 혜택이 관련자들의 진술을 회유하는 데 영향을 줬다고 단정하기 어려워 막판수사에 난항을 겪은 것으로 알려졌다. 지난 1월 검찰 인사로 TF 인원 4명 중 1명만 남게 되면서 최근 수사는 지지부진했다.

그러다 최근 이 전 부지사를 대리했던 서민석 변호사와 사건담당 검사인 박상용 검사 사이의 통화 녹취록이 나오자 상황이 복잡해졌다. 녹취 내용은 두 사람이 진술회유를 논의하는 것처럼 보이는 대화였다. 더불어민주당이 이 녹취를 공개하면서 ‘공소취소 국정조사’까지 열자 TF는 조만간 이 사건의 결론을 낼 방침이었다고 한다.

왜 2차 종합특검으로 이첩됐나?

특검은 종합특검법상 2조1항13호에 근거해 TF에 이첩을 요청한 것으로 알려졌다. 이 조항은 ‘윤석열과 김건희가 본인 또는 타인의 사건 관련 수사상황을 보고받고, 수사 및 공소제기 절차에 관해 사건의 은폐·무마·회유·증거조작·증거은닉 등 적법절차의 위반 및 기타 수사기관의 권한을 오남용하게 했다는 범죄 혐의 사건’을 수사할 수 있도록 규정한다. 윤석열 부부 등이 검찰을 통해 진술회유를 벌였을 수 있다고 보고 이 조항을 적용한 것으로 보인다.

다만 이번 이첩을 두고 법조계 안팎에선 수사대상이 맞는지 의문이 나온다. 이런 기준이라면 현재 국정조사가 진행되는 대장동 사건이나 윤 전 대통령의 명예훼손 등 당시 윤 전 대통령에게 보고됐을 것으로 보이는 사건은 모두 특검이 수사할 수 있다는 논리로 해석할 수 있기 때문이다. 윤 전 대통령이 사건에 관여했다는 정황이 뚜렷하지 않은 상황에서 이첩받은 만큼 수사 결과에 따라 특검이 무리하게 수사 범위를 넓혔다는 비판을 받을 수도 있다.

종합특검에서 규명해야 할 의혹은?

특검은 일단 TF가 막판까지 고심했던 ‘술·연어 파티 등 외부음식 반입’에 집중할 것으로 보인다. 당시 상황이 관련자들의 진술 번복·회유 증거가 될지 규명하는 게 과제다. 특히 이 과정에서 박 검사가 관여했는지가 핵심 관건이다. 최근 공개된 서 변호사와의 녹취에서 박 검사가 이 대통령과 이 전 부지사 수사와 관련한 발언들을 한 정황이 나온 만큼 이 부분을 집중적으로 파고들 것으로 보인다.

이후 특검법상 윤 전 대통령과 김 여사의 개입 의혹이 있었는지도 수사대상이 될 것으로 보인다.

특검 수사와 별도로 박 검사에 대한 감찰은 TF에서 계속 진행한다. 다음 달 17일 징계 시효 전까지 마무리할 전망이다.