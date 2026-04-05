이란, 호르무즈·바브엘만데브 ‘양대 석유동맥’ 틀어막나···이란 의회의장 위협

도널드 트럼프 미국 대통령이 미·이란 간 대화 채널로 지목했던 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 호르무즈 해협에 이어 홍해 입구에 있는 바브엘만데브 해협까지 봉쇄할 가능성을 시사했다. 이란이 호르무즈 해협을 재개방할 가능성이 작은 상황에서 바브엘만데브 해협도 봉쇄하면 세계 에너지 공급망이 심각한 영향을 받을 것으로 보인다.

갈리바프 의장은 지난 3일(현지시간) 엑스에 “전 세계 석유, 액화천연가스(LNG), 밀, 비료의 수송량 가운데 바브엘만데브 해협을 통과하는 비율은 얼마나 되나? 해협을 통과하는 물동량이 가장 많은 나라와 회사는 어디인가?”라고 적었다.

이란이 세계 원유 및 LNG 수송의 20%를 차지하는 호르무즈 해협을 봉쇄한 데 이어 바브엘만데브 해협 봉쇄에도 나설 수 있음을 우회적으로 경고한 것으로 해석된다.

예멘과 지부티 사이에 있는 바브엘만데브 해협은 수에즈 운하 항로의 관문인 홍해 남단 입구로, 해상 원유 물동량의 10% 이상이 이곳을 통과한다. 특히 사우디아라비아는 이란의 호르무즈 봉쇄에 대한 대안으로 하루 약 700만배럴의 원유를 육상 송유관을 통해 홍해에 인접한 얀부항으로 보내고 있다. 이런 와중에 이란이 바브엘만데브도 봉쇄하면 세계 ‘에너지 쇼크’는 가중될 것으로 보인다.

이란의 바브엘만데브 봉쇄 가능성은 지난달 말부터 거론됐다. 지난달 28일 참전을 선언한 예멘의 친이란 후티 반군은 걸프 지역 국가들이 미·이스라엘을 위해 참전한다면 바브엘만데브를 봉쇄할 수 있다고 경고했다. 이란이 후티 반군에 홍해를 지나는 선박을 공격할 것을 압박하고 있다는 언론 보도도 나왔다.

현재 후티는 이스라엘을 공격하고 있지만, 이 전쟁이 장기화하면 홍해의 선박을 겨낭할 가능성도 커질 것으로 보인다. 후티는 2023년 10월 가자지구 전쟁이 발발한 이후 홍해를 지나가는 상선을 공격한 바 있다.

한편 미 정보당국은 이란이 당분간 호르무즈를 열 가능성이 작은 것으로 판단한다고 로이터통신이 소식통 3명의 말을 인용해 보도했다. 세계에서 가장 중요한 석유 수송로인 호르무즈를 장악하는 것이 이란이 현재 미국에 대항할 수 있는 유일하고 실질적인 지렛대 역할을 하기 때문이라는 분석이다. 유가 급등과 주가 하락 등 세계 경제에 미치는 파장은 트럼프 대통령이 이란 전쟁을 조속히 끝내도록 압박하는 수단이 될 수 있다.

미 정보당국은 또한 이번 전쟁이 이란이 가진 호르무즈 장악력을 입증해 이란의 지역적 영향력을 키워주는 결과를 초래했다고 판단했다. 알리 바에즈 국제위기그룹 이란 전문가는 “미국은 이란의 대량살상무기 개발을 막으려다가 오히려 이란에 ‘대량혼란무기’를 안겨줬다”고 지적했다.

전문가들은 전쟁이 끝난 후에도 이란이 재건 자금 마련을 위해 호르무즈를 오가는 선박을 상대로 통행료를 징수하며 해협 통제권을 유지하려 할 것으로 전망하고 있다. 빌 번즈 전 미 중앙정보국(CIA) 국장은 “이란은 해협 봉쇄를 통해 재발견한 지렛대를 유지하려 할 것”이라며 이를 통해 “미국과 협상에서 장기적인 억제력과 안전 보장을 얻어내고, 전후 재건을 위한 경제적 이익을 챙기려 할 것”이라고 말했다.

한편 이란은 4일 이라크 국적 선박의 호르무즈 해협 통행을 허용하겠다고 밝히는 등 선적에 따라 선별적으로 배를 통과시키고 있다. 최근 중국 선박 외에도 일본, 프랑스 선적 선박 일부의 통행이 허가됐다.

알자지라는 이란이 세계 각국을 적대국·중립국·우호국 등 3개 그룹으로 분류해 호르무즈 통과 허용 여부와 정도에 차등을 둘 가능성이 있다고 전했다.