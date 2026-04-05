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“결의문서 사과”…국힘, 이번에도 ‘절윤’은 없었다

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본문 요약

국민의힘이 5일 윤석열 전 대통령 파면 1년에 대해 침묵했다.

앞서 국민의힘은 윤 전 대통령에게 내란 우두머리 사건 1심에서 무기징역이 선고된 당시에도 공식 입장을 내지 않았다.

앞서 국민의힘은 지난 2월19일 윤 전 대통령에게 무기징역이 선고된 내란 우두머리 사건 1심 판결에 대해 논평이나 입장을 내지 않았다.

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“결의문서 사과”…국힘, 이번에도 ‘절윤’은 없었다

입력 2026.04.05 20:37

수정 2026.04.05 20:38

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내란 1심 선고 때처럼 “입장 없어”

국민의힘이 5일 윤석열 전 대통령 파면 1년에 대해 침묵했다. 앞서 국민의힘은 윤 전 대통령에게 내란 우두머리 사건 1심에서 무기징역이 선고된 당시에도 공식 입장을 내지 않았다. 6·3 지방선거가 약 두 달 앞으로 다가왔지만 국민의힘의 ‘절윤’(윤 전 대통령과의 절연)은 요원해 보인다. 국민의힘은 윤 전 대통령 파면 결정이 이뤄진 지 1년을 맞은 전날부터 이날까지 관련 논평이나 공식 입장을 내지 않았다. 장동혁 대표나 송언석 원내대표 등 당 투톱도 별다른 입장 표명을 하지 않았다.

국민의힘이 아직도 윤 전 대통령, 윤어게인 세력과 선을 긋지 않고 있다는 여당 비판은 정쟁으로 치부했다. 박충권 원내수석대변인은 논평에서 정청래 더불어민주당 대표가 ‘위헌정당해산 심판 대상이 될 수 있다고 경고했는데도 국민의힘이 윤어게인 공천을 하고 있다’고 발언한 데 대해 “그야말로 적반하장”이라며 “지금 해산을 논해야 할 대상은 야당이 아니라 비리와 불법이 만연한 민주당 자신”이라고 했다.

박성훈 수석대변인도 전날 국회에서 기자들과 만나 윤 전 대통령 파면 1년을 두고 “공식적 메시지는 없다”고 말했다. 그는 “지난 결의문에서 말씀드린 것처럼 국민의힘은 잘못된 비상계엄으로 인해 국민께 혼란과 실망을 드린 점에 대해 사과드렸다”며 “중요한 것은 과거를 둘러싼 공방이 아니라 국민의 삶을 지키는 것”이라고 말했다. 박 수석대변인은 “국민의힘은 오로지 민생과 미래를 책임지는 수권 정당의 모습을 보여드리겠다”며 “오로지 정치적 이익, 정치적 효능감만을 위해서 국민의힘을 특정 프레임으로 몰고 가는 이런 행태는 잘못됐다”고 말했다.

앞서 국민의힘은 지난 2월19일 윤 전 대통령에게 무기징역이 선고된 내란 우두머리 사건 1심 판결에 대해 논평이나 입장을 내지 않았다.

지난 1월16일 윤 전 대통령 체포 방해 혐의 1심 선고 때도 마찬가지였다.

그러다 지난달 9일 소속 의원 전원 명의로 윤 전 대통령의 정치적 복귀를 반대하는 내용의 결의문을 발표했다. 윤 전 대통령의 비상계엄 선포를 옹호해온 장 대표의 기존 입장보다 한 단계 나아간 것으로 평가됐지만, 절연 메시지로는 부족했고 후속 대응이 뒤따르지 않고 있다는 지적이 제기됐다.

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