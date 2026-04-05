“교회·성도들, 국가 위기 때마다 등불 역할… 국민 하나로 모으는 길 계속 앞장서주길”

이 대통령 부부, 여의도순복음교회 부활절 연합예배 참석

이영훈 목사 압색에 개신교 ‘반발’

이번 계기로 불편함 해소 의지도

이재명 대통령은 5일 부활절을 맞이해 “우리가 직면한 위기를 극복하기 위해서는 국민의 마음을 하나로 모으는 일이 무엇보다 중요하다”고 말했다.



이 대통령은 서울 여의도순복음교회에서 열린 한국 교회 부활절 연합예배에 참석해 축사를 통해 “어려울수록 함께 연대하고 협력해 나가는 정신이야말로 공동체의 위기를 넘어서는 힘의 원천”이라며 이같이 밝혔다.



이 대통령은 “그동안 한국 교회와 성도 여러분께서는 국가적으로 어려운 시기마다 꺼지지 않는 등불이 돼 앞길을 환하게 밝혀줬다”면서 “앞으로도 기도로 함께 우리 국민의 마음을 하나로 모으는 길에 앞장서줄 것으로 믿는다”고 말했다.



이 대통령은 “최근 중동전쟁으로 인해 우리 경제도 영향을 직접적으로 받고 있고, 어려운 여건에 놓인 이웃들은 더 힘겨운 시간을 보내고 있다”면서 “이런 때일수록 부활의 의미와 평화, 사랑의 의미를 깊이 되새겨야 할 것”이라고 말했다.



이 대통령은 성경 요한복음 구절인 ‘너희에게 평강이 있을지어다’를 언급하면서 “절망 속에서도 다시 일어설 수 있다는 희망, 서로를 향한 사랑과 연대의 약속이 오늘날 부활이 우리에게 전하는 희망의 메시지”라며 “분쟁이 아닌 평화를, 증오가 아닌 사랑을 실천하는 것이 예수님의 뜻을 올바로 섬기는 일”이라고 했다.



이 대통령은 “정부는 어려운 분들일수록 각별히 관심을 갖고 더욱 두텁고 세심하게 지원해 나가겠다”면서 “비상한 각오로 가용한 모든 정책 수단을 활용해 대응하겠다”고 했다.



이 대통령은 그러면서 “사랑과 희망을 담은 부활의 메시지를 기억하고, 한마음으로 힘을 모아 나아갈 때, 대한민국은 위기를 슬기롭게 극복하고 더 큰 기회를 만들어 도약할 것으로 믿는다”고 밝혔다.



이 대통령이 배우자 김혜경 여사와 함께 올해 부활절 연합예배에 참석한 것은 중동발 위기 극복에 교계의 동참을 요청하는 동시에 다소 껄끄러웠던 일부 개신교계와의 관계를 누그러뜨리기 위한 취지도 깔린 것으로 풀이된다.



앞서 일부 개신교계는 지난해 7월 채 상병 특검팀이 임성근 전 해병대 1사단장의 구명로비 의혹과 관련해 김장환 극동방송 이사장과 이영훈 여의도순복음교회 목사의 자택 등을 압수수색한 데 대해 반발한 바 있다.



이 대통령은 예배 참석에 앞서 페이스북에도 “대립과 분열이 아닌 평화, 증오와 갈등이 아닌 사랑으로 나아가는 부활의 기적이 오늘날 우리 사회에 이뤄지길 간절히 소망한다”는 축전을 남겼다.



이날 부활절 연합예배는 기독교대한하나님의성회, 기독교대한감리회, 대한예수교장로회 등 국내 개신교 73개 교단이 참여해 역대 최대 규모로 열렸다.

