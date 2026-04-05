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이란·오만, 호르무즈 해협 통항 방안 논의

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본문 요약

이란과 오만이 호르무즈 해협 통항 방안을 논의하기 위한 차관급 회담을 했다고 오만 외교부가 5일 밝혔다.

이날 회담은 카젬 가리바바디 이란 외교부 법무·국제기구 담당 차관이 앞서 외신 인터뷰에서 호르무즈 해협의 선박 통항을 감시하기 위한 새로운 프로토콜을 오만과 함께 만들고 있다고 밝힌 지 약 사흘 만에 열렸다.

이란과 오만은 호르무즈 해협을 지나는 선박들이 허가와 면허를 취득하도록 하는 규칙을 논의 중인 것으로 전해졌다.

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이란·오만, 호르무즈 해협 통항 방안 논의

입력 2026.04.05 20:39

  • 김희진 기자

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2023년 12월 10일 항공촬영된 호르무즈 해협 내의 모습. 클라렌스해협이 이란 본토와 케슴 섬을 분리하고 있다. 로이터연합뉴스

2023년 12월 10일 항공촬영된 호르무즈 해협 내의 모습. 클라렌스해협이 이란 본토와 케슴 섬을 분리하고 있다. 로이터연합뉴스

이란과 오만이 호르무즈 해협 통항 방안을 논의하기 위한 차관급 회담을 했다고 오만 외교부가 5일(현지시간) 밝혔다.

오만 외교부는 이날 엑스에 “오만과 이란은 외교부 차관급 회담을 개최했다”며 “호르무즈 해협의 원활한 통항을 보장하기 위한 다양한 방안들이 논의됐다”고 밝혔다. 이어 “양측 전문가들이 회담에서 여러 가지 비전과 제안을 제시했다”고 했다.

호르무즈 해협은 전 세계 해상 원유 물동량 20%가 지나는 전략적 요충지다. 미국·이스라엘의 공습으로 전쟁이 발발한 후 이란이 이곳을 사실상 봉쇄에 나서면서 선박의 안전한 통항이 불가능한 상태다.

이날 회담은 카젬 가리바바디 이란 외교부 법무·국제기구 담당 차관이 앞서 외신 인터뷰에서 호르무즈 해협의 선박 통항을 감시하기 위한 새로운 프로토콜을 오만과 함께 만들고 있다고 밝힌 지 약 사흘 만에 열렸다. 이란과 오만은 호르무즈 해협을 지나는 선박들이 허가와 면허를 취득하도록 하는 규칙을 논의 중인 것으로 전해졌다.

가리바바바디 차관은 평시에도 해협 통과를 원하는 경우 연안국인 이란 및 오만과의 조율이 필요하다고 주장하며 “이는 제한을 의미하는 것이 아니며 이 경로를 통과하는 선박들에 대한 안전한 통행을 보장하고, 더 나은 서비스를 제공하기 위한 것”이라고 설명한 바 있다.

가리바바디 차관은 또 “(앞으로) 전쟁 이전의 규칙이 적용될 것으로 기대해선 안 된다”며 “침략국과 그들을 지원하는 국가들에 대해서는 항행의 제한과 금지 조치가 불가피하다”고 했다.

이란은 호르무즈 해협을 봉쇄한 상태에서 선적에 따라 선별적으로 통항을 허용하고 있다. 알자지라는 앞으로 이란이 세계 각국을 적대국·중립국·오호국 등 3개 그룹으로 분류해 호르무즈 통항 허용 여부와 정도에 차등을 둘 가능성이 있다고 전했다.

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