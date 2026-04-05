매 맞는 딸 보호하러 왔다가 ‘참변’… 엄마는 치료 한 번 못 받고 떠났다

‘캐리어 시신’ 가해자, 한 달간 폭행 외부 연락 못하도록 부인 통제도

대구 ‘캐리어 시신’ 사건의 피해 여성이 최소 한 달가량 사위로부터 폭행을 당했지만 제대로 된 치료 한 번 받지 못한 것으로 파악됐다. 피해자는 사위로부터 폭행을 당하는 딸을 보호하려고 동거하다가 참변을 당한 것으로 나타났다.



5일 경찰 등에 따르면 존속살해 및 사체유기 혐의로 구속된 사위 A씨(27)가 장모 B씨(54)를 폭행하기 시작한 시기는 지난 2월쯤이다. A씨는 경찰 조사에서 “집 안에서 시끄럽게 굴어서” “물건을 제대로 정리하지 않아서” 등의 이유로 B씨에 대한 폭행을 이어갔다고 진술했다.



B씨의 딸 C씨(26)는 혼인 직후인 지난해 9월쯤부터 남편인 A씨로부터 폭행을 당하기 시작한 것으로 조사됐다. B씨는 딸을 보호하려는 목적 등으로 대구 중구에 있는 원룸에서 딸 부부와 함께 생활한 것으로 파악됐다. C씨 부부가 지난 2월 더 좁은 오피스텔형 원룸으로 이사한 후에도 B씨는 딸 부부와 함께 살았다. A씨 진술에 따르면 새 원룸으로 이사한 이후 B씨에 대한 폭행이 본격화한 것으로 보인다.



수사팀은 B씨가 사위의 지속적인 폭행에도 제대로 된 병원 치료를 받지 못한 것으로 보인다고 전했다. B씨는 지난달 18일 주거지 내에서 1시간 넘게 폭행을 당하다가 결국 목숨을 잃었다. 경찰은 피해자의 딸인 C씨는 A씨에게 보복당할 것이 두려워 주변에 이러한 사실을 알리지 못했을 것으로 추정한다. A씨가 C씨에게 “신고하지 말고 외부 연락을 받지 말라”고 하는 등 행동을 통제했다는 게 경찰의 설명이다. 경찰은 휴대전화 감식 등 추가 수사를 벌여 A씨의 구체적인 범행 사실을 파악할 계획이다.



지난달 31일 ‘북구 칠성동 잠수교 아래에 여행용 가방(캐리어)이 떠다닌다’는 내용의 주민 신고가 접수됐다. 캐리어 안에서 B씨의 시신을 발견한 경찰은 당일 A·C씨를 긴급 체포한 뒤 지난 2일 모두 구속했다.

