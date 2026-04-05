“민족·가족의 ‘한’…애절한 소해금 선율로 위로를”

4·3추념식서 공연한 ‘유족이자 연주자’ 량성희씨

증조부는 제주서 토벌대에, 조부는 강제징용 후유증에 사망

“재일 조선인 간첩몰이 상처 여전…동포들에도 진실 알려야”

고 양달하씨(당시 52세)는 제주읍 이호리에서 밭을 일구며 살던 평범한 농부였다. 제주 4·3 당시인 1949년 1월13일 마을을 덮친 토벌대가 집들을 마구 불태웠다. 양씨는 이유도 모른 채 끌려가 국민학교 운동장에서 학살당했다. 당시는 토벌대가 남녀노소를 가리지 않고 주민 집단학살을 자행하던 초토화 작전이 절정에 이르던 시기였다. 4·3 전체 희생자의 80%가량은 대대적인 강경 진압 작전이 전개된 이 초토화 작전 기간에 목숨을 잃었다.



그의 아들 고 양문평씨는 1941년 일본 홋카이도 탄광으로 끌려간 강제징용 피해자였다. 그는 해방 이후에도 고향 제주로 돌아오지 못한 채 오사카에서 힘겨운 삶을 이어갔다. 당시 일본에는 강제징용되거나 경제적 어려움 또는 4·3사건을 피해 제주에서 건너간 도민들이 ‘작은 제주’(오사카 이쿠노구)를 이루며 살았다. 양씨는 철공소 선반공으로 일하다 44세의 젊은 나이에 탄광 노역 후유증인 폐렴으로 생을 마감했다. 양씨의 부인 홀로 암시장에서 쌀과 면직물 장사를 하며 네 자녀를 키워야 했다.



그로부터 수십년 뒤, 양달하씨의 증손녀이자 양문평씨의 손녀인 소해금 연주자 량성희씨(38·사진)가 처음으로 고향 제주 땅을 밟았다. 부친과 조부의 ‘한’이 서려 있는 이곳 제주에서 열린 제78주년 4·3 희생자 추념식에 연주자로 참여했다. 그는 바리톤 고성현과 함께 가곡 ‘얼굴’을 연주하며 4·3으로 스러져간 원혼을 달랬다.



소해금은 북한에서 해금을 4현으로 개량한 악기다. 량씨는 일본 오카야마에서 태어나 4세 때 피아노에 입문했고, 13세부터 소해금 연주를 시작했다. 금강산가극단 민족관현악단 악장을 11년간 지냈다.



공연 하루 전 제주시의 한 호텔에서 만난 량씨는 “바이올린과 흡사하지만 우리 민족 특유의 애절한 정서가 담긴 소해금 선율이 억울하게 희생된 분들과 유가족의 마음에 위로가 되기를 바라고 있다”고 했다. 량씨 가족은 4·3 당시 증조부뿐만 아니라 7세였던 고모할머니 등 가족 5명이 희생되는 참변을 겪었다.



그는 “4·3을 알게 된 이후 유족이자 연주자로서 사명감마저 갖게 됐다”면서 “국내외에서 열리는 제 연주회에서 4·3 관련 곡들을 고정적으로 연주해 4·3을 알리고, 고향 제주를 꾸준히 찾아 연주로 아픔을 나누고 싶다”고 했다.



이번 여정에는 량씨의 아버지와 고모 등 가족들도 동행했다. 량씨 아버지는 조선적 국적인 탓에 할머니의 유골을 제주에 모시고도 수십년간 찾지 못했다. 딸이 4·3 추념식에 초대됐다는 소식을 들은 그날 아버지는 할머니 꿈을 꿨고, 매일 눈물로 지새웠다.



량씨는 “아버지 세대는 재일조선인들을 간첩으로 몰았던 국가폭력에 대한 트라우마가 여전히 있고, 여러 제약 때문에 고향을 찾는 것이 쉽지 않으셨다”고 말했다. 량씨 가족은 이번 방문에서 조모의 산소 등을 찾았다.



량씨의 4·3 추념식 참석 소식은 재일동포 사회에도 퍼졌다. 그는 “제주 방문 소식에 많은 재일동포 유족들로부터 ‘내 가족이 어떻게 희생됐는지 경위를 알아봐달라’는 간절한 부탁이 쏟아졌다”고 전했다.



이어 “하지만 직접 방문이 아니면 구체적인 정보를 얻기 어렵다는 답변을 들었다”면서 “고향 방문이 힘든 해외 동포들은 가족의 죽음 뒤에 숨겨진 진실조차 알기 어려운 처지인 만큼 개인정보 보호 범위 내에서 유족이 희생자의 기록을 비대면으로 알 수 있는 방안도 필요하다고 본다”고 말했다.



량씨는 또 “제주도에서 4·3을 대표하는 곡들의 저작권을 구입해 누구나 자유롭게 연주할 수 있다면 4·3을 알리는 데 도움이 될 것 같다”는 제안도 했다. 그는 매년 오사카에서 여는 위령제 이외에 재일동포 20~30대도 장벽 없이 참여할 수 있는 음악제와 같은 문화 행사를 병행하는 안을 내놓기도 했다.



그는 “저의 가족사에는 한반도 근현대사의 비극인 강제징용, 4·3, 재일동포의 서글픈 삶이 고스란히 녹아 있다”면서 “가족사를 소재로 4·3을 알리는 음악 영화를 만드는 안을 친한 재일 영화감독과 상의 중”이라고 했다.

