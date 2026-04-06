난방비는 치솟고 일부 농자재는 품귀, 농민들 ‘울상’

“농사는 시기가 중요한데, 자재는 없고 기름값은 오르니 손을 놓아야 할 상황입니다.”

전북 김제 시설 하우스에서 고추와 오이를 재배하는 최승일씨(63)의 말에는 체념이 섞여 있었다. 면세유 가격이 ℓ당 200원가량 치솟았기 때문이다. 최씨의 시설 하우스에서는 작기 때마다 2만~3만ℓ씩의 면세 등유를 난방에 사용한다. 그는 “이번 달 결제를 앞두고 있는데 걱정이 이만저만이 아니다”라며 “기름값이 치솟아 그 예년보다 수백만 원을 더 내야 한다”고 토로했다.

최씨를 더욱더 힘들게 하는 것은 기름값뿐만이 아니다. 농사의 필수 자재인 비료와 비닐 가격도 덩달아 치솟고 있다. 여기에 요소 비료는 벌써 품귀 조짐을 보이고 있다. 그는 “고구마를 심으려 해도 땅을 덮을 멀칭 비닐이 없으면 제때 심지를 못 한다”며 “버티는 것 말고는 할 수 있는 게 없다”고 푸념했다.

국내 농가들 역시 고유가에 신음하는 중이다. 필수 농자재 품귀현상까지 빗어지면서 농가들을 벼랑으로 내몰고 있다.

강원 춘천의 시설 하우스에서 방울토마토 농사를 짓고 있는 이규호씨도 중동사태로 울상이다. 그는 132a(4000여평)규모의 시설 하우스에서 농사를 짓는데 난방에 쓰이는 등유 가격이 고공행진 하면서 비용부담이 커졌다고 했다.

이씨는 “지난해 비닐하우스 난방비로 7000만 원을 썼는데 올해에는 기름값이 치솟아 8500만 원가량 소요될 것 같다”며 “이런 상황에서 포장재와 비룟값도 줄줄이 인상돼 생산비 부담이 가중될 것으로 보인다”고 말했다.

충북 청주시 청원구 오창읍에서 오이를 재배하는 이석주씨 역시 난방비 부담에 시설 하우스 온도를 낮췄다. 오이의 상품성을 유지하기 위한 최적 온도는 17도지만, 이 씨는 현재 하우스 온도를 11~13도 수준으로 간신히 유지하고 있다.

기름값이 감당할 수 없을 만큼 올라 작물이 고사하지 않을 정도로만 ‘생존 난방’을 하는 셈이다. 이 씨는 오이 한 작기에 등유 9000ℓ를 사용한다. 5일 오피넷에 따르면 예년 같으면 ℓ당 700~800원 선이던 이 지역 면세등유 가격은 이날 1251~1443원까지 뛰었다. 화물운송료 부담도 늘고 있다. 농산물을 실어 나르는 1t 화물차 경유가격이 월 20만 원대에서 40만 원대로 두 배 가까이 뛰었기 때문이다.

생산비용은 늘었지만 농산물 가격은 떨어지고 있어 농민들을 더 힘들게하고 있다. 예년보다 포근한 날씨 탓에 농산물 출하량이 늘었기 때문이다.

지난달 31일 한국농수산식품유통공사의 ‘주요 농축산물 도매가격 동향’에 따르면 오이(다다기 100개 기준)의 도매가격은 4만 2685원으로, 불과 한 달 전(5만6305원)보다 24.2%급락했다. 지난해 이맘때(6만 732원)와 비교하면 30.9%나 낮다. 방울토마토 3㎏ 기준 1만9674원으로 지난해 이맘때(2만1030원)보다 6.4% 하락했다.

이씨는 “비싼 난방비 들여 겨울 농사를 짓는 건 남들 안 나올 때 비싼 값을 받기 위해서인데, 지금은 오히려 비용이 수입을 갉아먹는 상황”이라며 “전쟁이 끝나야 해결되지 않겠냐”며 푸념했다.

필수 농자재 공급도 위기에 놓였다. 농민들에게 직접 비닐을 주문받아 생산하는 광주원예농협 필름 공장은 현재 원재료 재고가 500t 수준으로 급감했다. 지난해 같은 기간(600t) 대비 17%나 줄어든 수치다. 이마저도 이번 달이면 바닥날 우려가 크다.

이 공장의 주요 생산 품목은 비닐하우스를 덮는 투명한 필름인 하우스용 필름, 밭의 흙 위에 덮는 얇은 필름 멀칭 필름, 수확한 농산물을 포장·저장·유통할 때 쓰는 포장·저장용 필름 등으로 농산물 생산과 보호에 필수적이다. 공장 관계자는 “재료 공급이 끊겨 비닐 생산이 중단되면 농촌에서는 농사 자체를 포기하는 상황이 올 수도 있다”고 우려했다.