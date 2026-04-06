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본문 요약

전국의 주택 구입에 따른 금융 부담을 보여주는 지수가 1년 만에 반등했다.

특히 서울에 거주하는 주택담보대출 차주들의 상환 부담은 2년6개월만에 최고치를 기록했다.

6일 한국주택금융공사에 따르면, 지난해 4분기 전국의 주택구입부담지수는 60.9로, 전 분기보다 1.3포인트 상승했다.

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서울 주담대 부담 2년 6개월만에 최고…소득 42% 빚 갚는 데 쓴다

입력 2026.04.06 07:15

  • 김상범 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난달 서울 시내 한 은행에 주택담보대출 관련 현수막이 붙어있다. 연합뉴스

지난달 서울 시내 한 은행에 주택담보대출 관련 현수막이 붙어있다. 연합뉴스

전국의 주택 구입에 따른 금융 부담을 보여주는 지수가 1년 만에 반등했다. 특히 서울에 거주하는 주택담보대출 차주들의 상환 부담은 2년6개월만에 최고치를 기록했다.

6일 한국주택금융공사에 따르면, 지난해 4분기 전국의 주택구입부담지수(K-HAI)는 60.9로, 전 분기(59.6)보다 1.3포인트 상승했다.

이 지수는 2024년 4분기(63.7) 이후 3분기 연속 하락하다가 상승했다.

분기마다 산출되는 주택구입부담지수는 중위소득 가구가 중위가격 주택을 표준대출로 구입한 경우 원리금 상환 부담의 정도를 보여준다.

총부채상환비율(DTI) 25.7%에 더해 주택담보대출비율(LTV) 47.9%의 20년 만기 원리금 균등 상환 조건을 표준 대출로 가정했다.

지수가 60.9라는 것은 가구당 적정 부담액의 60.9%를 주택담보대출 원리금으로 부담하고 있다는 뜻이다. 적정 부담액은 소득의 25.7%이므로 주담대 원리금은 소득의 약 16%인 셈이다.

전국의 주택구입부담지수는 2022년 3분기 89.3으로, 2004년 통계 작성 후 최고치를 기록한 뒤 2024년 2분기(61.1)까지 7분기 연속 하락했다.

이후 2024년 4분기 63.7까지 반등했다가 지난해 1∼3분기 내리 하락했다.

특히 지난해 3분기에는 59.6으로, 2020년 4분기(57.4) 이후 약 5년 만에 처음 60을 밑돌았으나, 4분기 들어 다시 60을 넘어섰다.

지역별로 보면, 지난해 4분기 서울의 주택구입부담지수는 165.1로, 전 분기(155.2)보다 9.9포인트 뛰었다. 소득의 42.4%를 주택담보대출 원리금 상환에 쓴 셈이다.

서울 지역 지수는 2023년 2분기(165.2) 이후 2년 6개월 만에 최고를 기록했다. 전 분기 대비 상승 폭도 지난 2022년 3분기(+10.6포인트) 이후 3년 만에 최대였다.

지난해 4분기 기준 전국 17개 광역 지방자치단체 중 서울 지역 지수가 가장 높았으며, 지수 상승 폭도 가장 컸다.

전국 모든 지역 지수가 전 분기보다 상승했지만, 서울 이외에 100을 넘은 지역은 없었다.

세종이 97.3으로 두 번째였고, 경기(79.4), 제주(70.5), 인천(65.0) 등이 전국 지수를 웃돌았다.

이어 부산(60.2), 대전(59.8), 대구(54.3), 광주(50.2), 울산(47.5), 강원(37.0), 경남(35.8), 충북(35.0), 충남(33.8), 전북(31.9), 경북(29.1) 등이 뒤를 이었다.

전남은 28.4로 전국에서 가장 낮았다.

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