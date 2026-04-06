정청래는 수원으로, 장동혁은 인천으로…지방선거 앞 현장 행보

민주당·국민의힘 수원과 인천에서 최고위원회의

6·3 지방선거를 50여일 앞두고 정청래 더불어민주당 대표가 6일 경기도 수원에서 민생행보를 이어간다. 장동혁 국민의힘 대표는 인천을 찾아 지역 현안과 공약 사항을 점검한다.

정청래 민주당 대표는 이날 오전 경기아트센터 소극장에서 현장 최고위원회를 주재한다. 이어 수원 못골시장을 찾아 상인들의 애로사항을 들을 예정이다. 이날 최고위원회의에는 김동연 경기도지사를 비롯해 추미애 예비후보, 한준호 예비후보 등도 참석한다.

정 대표는 지난 2월부터 지방선거 압승을 목표로 전국을 누비는 현장 행보를 이어왔다. 전날에는 광주 동구 남동 5·18 기념성당에서 부활절 미사에 참석했다.

장동혁 국민의힘 대표는 이날 오전 인천 남동구 국민의힘 인천시당에서 현장 최고위원회를 주재한다. 이어 ‘천원주택’ 현장을 방문해 사업 현황을 보고받고, 이 사업을 서울·경기 지역으로 확대할 방안 등도 논의한다.

천원주택은 인천 지역 신혼부부와 신생아 가구 등을 대상으로 하는 하루 임대료 1000원(월 3만원)의 전세임대주택이다. 국민의힘 소속인 유정복 인천시장이 시정 성과로 강조하고 있는 사업이다.

국민의힘 지도부는 앞으로도 지선을 겨냥한 현장 행보를 이어가면서 당 차원의 지방선거 2·3호 공약을 발표할 방침이다.