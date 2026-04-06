이란 의회의장 “트럼프, 네타냐후 말 따르려는 고집에 중동 불타”

모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 5일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령을 향해 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 말을 따르려는 고집 때문에 중동을 불바다로 몰아넣게 될 것이라고 경고했다.

갈리바프 의장은 이날 엑스에 영문으로 “당신의 무모한 행보가 미국의 모든 가정을 ‘살아있는 지옥’으로 몰아넣고 있다”고 썼다.

이어 “당신이 네타냐후의 명령을 따르겠다고 고집하는 바람에 우리 지역 전체가 불타게 될 것”이라고 덧붙였다.

갈리바프 의장은 “유일하고 실질적인 해결책은 이란 국민의 권리를 존중하고 이 위험한 게임을 끝내는 것뿐”이라고 강조했다.

갈리바프 의장의 이날 발언은 발전소와 에너지 인프라에 대한 공격 유예 만료 시점(6일)을 앞두고 협상 타결을 종용한 트럼프 대통령의 발언을 겨냥한 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 이날 월스트리트저널과 인터뷰에서 “만약 그들이 화요일(7일) 저녁까지 뭔가를 하지 않는다면, 그들은 어떤 발전소도 갖지 못할 것이고 어떤 교량도 서 있지 못하게 될 것”이라며 이란의 호르무즈 해협 재개방 시한을 하루 연장했다.

트럼프 대통령은 트루스소셜에도 “미 동부시간 화요일(7일) 오후 8시!(한국시간 8일 오전 9시)”라고 적으며 시한을 하루 연장할 뜻을 시사했다.