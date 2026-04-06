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하마스 “무장해제 수용 불가···이스라엘 제노사이드 지속 시도”

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본문 요약

팔레스타인 무장정파 하마스가 미국 중재로 마련된 가자지구 휴전안의 핵심인 '무장해제' 요구를 거부하겠다는 의사를 밝혔다.

하마스의 군사조직인 알카삼 여단의 아부 우바이다 대변인은 5일 성명을 통해 "이스라엘이 휴전안 1단계를 완전히 이행하기 전까지 무장해제 문제 논의를 결코 받아들일 수 없다"고 말했다.

아부 우바이다 대변인은 자신들에 대한 무장해제 요구가 "제노사이드를 이어가려는 노골적인 시도"라고 규정했다.

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하마스 “무장해제 수용 불가···이스라엘 제노사이드 지속 시도”

입력 2026.04.06 08:04

  • 이영경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난해 11월2일(현지시간) 가자시티에서 팔레스타인 무장정파 하마스 대원이 이스라엘 인질 유해를 송환을 위해 도착한 국제적십자사(ICRC) 차량 근처에 서 있다. AFP연합뉴스

지난해 11월2일(현지시간) 가자시티에서 팔레스타인 무장정파 하마스 대원이 이스라엘 인질 유해를 송환을 위해 도착한 국제적십자사(ICRC) 차량 근처에 서 있다. AFP연합뉴스

팔레스타인 무장정파 하마스가 미국 중재로 마련된 가자지구 휴전안의 핵심인 ‘무장해제’ 요구를 거부하겠다는 의사를 밝혔다.

하마스의 군사조직인 알카삼 여단의 아부 우바이다 대변인은 5일(현지시간) 성명을 통해 “이스라엘이 휴전안 1단계를 완전히 이행하기 전까지 무장해제 문제 논의를 결코 받아들일 수 없다”고 말했다.

아부 우바이다 대변인은 자신들에 대한 무장해제 요구가 “제노사이드(집단학살)를 이어가려는 노골적인 시도”라고 규정했다.

또 “적이 중재국을 통해 우리 저항군을 압박하려는 시도는 극도로 위험하다”며 “중재국들은 2단계 논의를 시작하기에 앞서 이스라엘이 1단계 합의 사항을 먼저 준수하도록 압박해야 한다”고 촉구했다.

다만 이날 하마스 대변인의 발언이 하마스 무장해제 계획에 대한 최종 거부 의사인지는 확인되지 않았다.

하마스의 무장해제는 도널드 트럼프 미국 대통령의 제안으로 설립된 ‘평화위원회’ 계획의 이행을 가로막는 최대 쟁점으로 꼽힌다.

이 계획은 지난해 10월 발효된 휴전 체제를 영구화하는 것을 목표로 하고 있다.

하마스 측은 그동안 중재국을 통해 이스라엘군의 가자지구 완전 철수 보장이 없는 한 무장해제와 관련한 어떤 논의도 할 수 없다는 입장을 밝혀 왔다.

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