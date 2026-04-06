러시아의 일침, 트럼프 ‘빌어먹을’ 욕설 압박에 “최후통첩 그만두고 협상하라”

세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 5일 이란과 한달 넘게 전쟁 중인 미국에 최후통첩을 그만하고 협상에 나서라고 요구했다.

러시아 외무부는 이날 라브로프 장관이 아바스 아라그치 이란 외무장관과 통화에서 "러시아는 이란을 둘러싼 긴장을 완화하려는 여러 나라의 노력이 성공하길 바란다"며 "이는 미국이 최후통첩 발언을 그만두고 상황을 협상 궤도로 되돌릴 때 가능할 것"이라고 말했다고 AFP통신 등이 보도했다.

트럼프 대통령은 이란 인프라 공격 유예 기한인 6일을 하루 앞둔 이날 소셜미디어에 쓴 글에서 "빌어먹을 해협을 열어라 미친놈들아, 그렇지 않으면 지옥에서 살게 될 것"이라며 호르무즈 해협을 개방하라고 압박한 뒤 이어 협상 시한을 7일 오후 8시로 하루 연기하겠다는 뜻을 밝혔다.