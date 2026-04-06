이 대통령 지지율 61.2%, 4주째 60%대···민주 49.9%·국힘 31.3%[리얼미터]

민주당·국민의힘 9주째 오차범위 밖 간격

이재명 대통령의 국정 지지율이 61.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 6일 발표됐다. 이 여론조사에서 이 대통령의 국정 지지율은 4주째 60%대를 유지하고 있다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난단 30일부터 지난 4일까지 전국 18세 이상 유권자 2519명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령이 국정 수행을 잘한다는 응답은 61.2%로 집계됐다. 이 대통령이 국정 수행을 잘못한다는 응답은 33.3%였다. 긍정 평가는 전주보다 1% 포인트 내렸고, 부정 평가는 전주보다 1.1% 포인트 올랐다.

리얼미터는 “중동 전쟁 장기화로 환율이 1530원을 돌파하고, 유가가 급등하는 등 고물가·고환율 상황이 심화되면서 서민들의 경제적 부담이 커진 점이 지지율 하락에 영향을 준 것으로 보인다”고 분석했다.

리얼미터가 지난 2일부터 3일까지 전국 18세 이상 유권자 1005명을 조사한 결과 더불어민주당 지지율은 전주보다 1.2% 포인트 하락한 49.9%를 기록했고, 국민의힘 지지율은 전주보다 0.7% 포인트 상승한 31.3%를 기록했다.

양당의 지지율 격차는 전주 20.5% 포인트에서 18.6% 포인트로 좁혀졌으나 9주 연속 오차범위 밖 간격을 유지하고 있다. 뒤이어 조국혁신당 2.8%, 개혁신당 2.3%, 진보당 1.5% 순이었다. 기타 정당은 3.9%, 무당층은 8.2%로 조사됐다.

리얼미터는 “더불어민주당은 고물가·고환율 경제 불안으로 서민·자영업층에과 30·40대에서 이탈이 두드러졌다”며 “또한 김관영 전북지사의 현금살포 의혹으로 인한 제명 처분 등 내부 잡음으로 광주전라 지역에서도 지지율이 하락하는 양상을 보였다”고 분석했다. 리얼미터는 이어 “국민의힘은 대구시장 공천 갈등이 법원 판결로 일단락된 데다 ‘반값 전세’ 민생정책 제시와 정부의 전쟁 추경을 포함한 중동 위기 대응에 대한 공감대 형성이 긍정적으로 작용해 대구경북 지역과 30대의 결집이 강화돼 지지율이 상승한 것을 보인다”고 분석했다.

이 대통령 국정 지지율 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0% 포인트이며 정당 지지율 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1% 포인트다. 응답률은 각각 4.9%, 4.2%다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 리얼미터 홈페이지나 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.