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본문 요약

세종시는 다음달 29일까지 '2026 세종시 데이터·AI 활용 경진대회' 참가자를 모집한다고 6일 밝혔다.

이번 대회는 데이터와 인공지능을 활용한 혁신적인 비즈니스 모델을 발굴하고 시민이 체감할 수 있는 정책 아이디어를 도출해 도시 현안 해결에 기여하기 위해 마련됐다.

공모는 '공공데이터·인공지능 활용 창업'과 '데이터 분석' 등 2개 분야, 총 3개 부문으로 진행된다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“AI로 창업 도전하라” 세종시, 전국민 대상 경진대회 참가자 모집

입력 2026.04.06 09:35

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

‘2026 세종시 데이터·AI 활용 경진대회’ 개최

세종시청 전경. 강정의 기자

세종시청 전경. 강정의 기자

세종시는 다음달 29일까지 ‘2026 세종시 데이터·AI 활용 경진대회’ 참가자를 모집한다고 6일 밝혔다.

이번 대회는 데이터와 인공지능을 활용한 혁신적인 비즈니스 모델을 발굴하고 시민이 체감할 수 있는 정책 아이디어를 도출해 도시 현안 해결에 기여하기 위해 마련됐다.

공모는 ‘공공데이터·인공지능 활용 창업’과 ‘데이터 분석’ 등 2개 분야, 총 3개 부문으로 진행된다.

세부적으로는 창업 아이디어 기획, 제품 및 서비스 개발, 데이터 분석 정책 제안 부문으로 나뉜다.

특히 공공데이터·AI 활용 창업 분야 각 부문 최우수작에는 행정안전부 주관 ‘제14회 범정부 공공데이터·AI 활용 창업경진대회’ 통합 본선 진출권이 부여된다.

참가는 대한민국 국민이라면 누구나 가능하며 개인 또는 4인 이하 팀으로 지원할 수 있다.

신청은 다음달 29일 오후 6시까지 세종시 빅데이터 플랫폼 ‘세담터’를 통해 온라인으로 접수하면 된다.

심사는 1차 서면 평가와 2차 발표 평가로 진행된다.

1차에서 총 21개 팀을 선발한 뒤 오는 7월 중 최종 발표심사와 시상이 이뤄질 예정이다.

자세한 내용은 세종시 누리집 또는 ‘세담터’에서 확인할 수 있다.

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