반려동물 시장 정조준···충남도, ‘펫푸드 수출 전진기지’ 만든다

산업부 공모 선정으로 국비 98억 확보 농생명 클러스터에 AI 기반 사업화 지원센터

충남도가 반려동물 산업의 글로벌 시장 선점을 목표로 인공지능(AI) 기반 펫푸드 지원 인프라 구축에 나선다. 국비 98억원을 포함한 총 220억원 규모 사업을 통해 내포 농생명 클러스터를 그린바이오 거점으로 키운다는 구상이다.

도는 산업통상부가 주관한 ‘글로벌 진출 스마트 휴머니제이션 제품 AI 기반 맞춤형 지원체계 구축’ 공모에 최종 선정돼 국비 98억원을 확보했다고 6일 밝혔다.

이번 선정에 따라 도는 지방비를 포함한 총 220억원을 투입해 2030년까지 내포 농생명 클러스터 내에 ‘펫푸드 사업화 지원센터’를 구축할 계획이다.

사업은 한국바이오특화센터협의회가 주관하며 한국인공지능(AI) 의료헬스케어연구원, 충남대, 한국산업기술시험원 등이 참여한다.

센터는 반려동물의 생체 정보인 ‘펫 바이오데이터’를 활용해 인공지능 기반 시제품 개발과 최적화를 지원하고 유효성·안전성·기능성에 대한 실증 평가 체계를 구축·운영한다. 또한 해외 진출을 위한 국가별·품목별 규제 대응까지 지원해 반려동물 맞춤형 기능성 식품의 수출 전 과정을 뒷받침할 예정이다.

도는 이번 센터 구축이 내포 농생명 클러스터 내 기존 연구·산업 기반과 연계되며 그린바이오 산업 생태계 조성을 가속화할 것으로 기대하고 있다.

현재 클러스터에는 그린바이오 벤처캠퍼스, 메디푸드 글로벌 사업 지원센터, 친환경 농기계 디지털 기술 연구개발(R&D) 지원센터, 스마트혁신지원센터 등이 단계적으로 조성 중이다. 여기에 건물 공조 기반 에너지 자립형(제로에너지) 수직농장 모델 개발 사업도 추진되며 생산·연구·실증을 아우르는 미래형 농생명 기술 기반이 강화되고 있다.

도 관계자는 “이번 공모 선정은 내포 농생명 클러스터 연구지원단지 집적화를 완성하는 중요한 성과”라며 “생산과 연구, 실증, 사업화가 유기적으로 연결되는 산업 구조를 구축해 대한민국 대표 그린바이오 거점으로 육성하겠다”고 말했다.