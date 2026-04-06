기름값 폭등에 출어포기·조업 축소…인천시, 어민에 면세유 지원 확대

중동발 고유가 사태로 기름값이 폭등해 어민들이 출어를 포기하거나 조업을 축소함에 따라 인천시가 면세유 지원 사업을 확대하기로 했다.

인천시는 유가 급등으로 어려움을 겪고 있는 어업인의 경영부담을 덜어주기 위해 ‘2026년 어업용 면세유 지원사업’을 대폭 확대, 시행한다고 6일 밝혔다.

이 사업은 2023년부터 추진됐으며. 올해는 14억 7300만원을 들여 1078척의 어선을 지원할 계획이다.

유류비 상승으로 출어를 포기하거나 조업을 축소하는 어업인이 늘어남에 따라 어업인들의 의견을 반영해 더욱 실질적인 지원 방안을 마련됐다.

그동안 어선 규모별로 차등 적용하던 지원 기준을 2~3% 상향 조정해 지원 비율을 최대 15%까지 확대하고, 연간 지원금 상한액도 700만원까지 올렸다.

5t 미만 어선은 지원 비율을 12%에서 15%로 상한액은 300만원에서 400만원으로, 5t 이상 10t 미만 어선은 8%에서 10%로 상한액은 500만원에서 600만원으로, 10t 초과 어선은 6%에서 8%로 상한액은 600만원에서 700만원으로 각각 확대된다.

이번 조치는 이달부터 유가 안정 때까지 한시 운영된다.

또한 지원 대상 기간을 1~10월까지에서 11월까지로 1개월 연장했다. 이와 함께 11월 일괄 지급 방식에서 벗어나 7월과 12월로 2회로 나누어 지급하고 지원금 수령 시기도 앞당겼다.

절차도 간소화했다. 어업허가증 등 일부 제출서류를 생략하고, 통장 사본과 면세유 사용 증빙, 입출항 확인서 등 필수 서류만 제출하도록 개선했다.

인천시 관계자는 “유가 상승으로 어려움을 겪는 어업인의 부담을 덜기 위해 지원 규모를 확대했다”고 말했다.