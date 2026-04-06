경찰, 김관영 전북지사 ‘현금 제공’ 관련 도청 압수수색

‘현금 살포’ 의혹으로 고발된 김관영 전북지사 사건과 관련해 경찰이 압수수색에 나서며 수사에 속도를 내고 있다.

전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 6일 오전 전북도청 지사 집무실과 비서실 등에 수사관을 보내 관련 자료를 확보했다. 이번 압수수색은 고발 사건에 따른 절차로 경찰은 현금 전달 경위와 자금 출처를 집중적으로 확인하고 있다.

압수수색이 시작되자 도청 내부는 긴장감이 감돌았다. 수사관 10명 안팎은 이날 오전 파란색 박스를 들고 청사에 들어와 영장을 제시한 뒤 곧장 4층 지사 집무실로 이동했다. 집무실 앞에 몰린 취재진의 질문에는 답하지 않은 채 내부로 들어가 문을 닫고 압수수색을 진행했다. 당시 김 지사는 집무실에 머물고 있었던 것으로 전해졌다.

도청 공무원들은 이른 아침부터 압수수색 가능성이 거론되면서 동요하는 분위기였다. 취재진이 몰린 4층은 인적이 드물었고 비서실과 대변인실 직원들만이 집무실 안팎 상황을 오가며 지켜봤다.

한 공무원은 “사실관계가 어느 정도 드러난 상황에서 압수수색까지 하는 것은 과도한 것 아니냐”며 “출근 직후부터 상황이 이어져 업무가 손에 잡히지 않는다”고 말했다.

김 지사는 지난해 11월 30일 전주시 완산구 한 식당에서 기초의원과 지방선거 출마 예정자, 공무원 등 20여 명에게 현금을 건넨 혐의(공직선거법 위반 등)로 고발됐다. 수사의 핵심 쟁점은 해당 금품 제공이 선거 관련 기부행위에 해당하는지 여부와 자금의 성격이다.

경찰은 고발장 접수 이후 해당 음식점 폐쇄회로(CC)TV를 확보해 분석하고 참석자 일부를 참고인 신분으로 조사하는 등 수사를 이어왔다.

김 지사는 “술자리에 참석한 이들에게 대리운전비 명목으로 2만~10만원씩 총 68만원을 지급했으나 다음 날 전액 회수했다”고 해명했다.

더불어민주당은 지난 1일 긴급 최고위원회를 열어 김 지사를 제명 처리했다. 당헌·당규상 중대한 도덕적 결함에 해당한다는 판단이다. 당 지도부는 안호영·이원택 의원 간 2인 경선을 치르기로 했다.

김 지사는 징계에 불복해 서울남부지방법원에 제명 처분 효력정지 가처분을 신청했다. 법원은 7일 심문을 진행할 예정이다.

경찰은 압수물 분석을 마치는 대로 관련자들을 소환해 조사할 방침이다.