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동해안 화력발전소 인근 수역에 해양 탄소 흡수원 ‘잘피 숲’ 조성···10㏊ 규모

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본문 요약

강원도는 동해안 화력발전소 인근 항만 수역을 활용해 해양 탄소 흡수원인 '잘피 숲'을 조성하는 사업을 추진한다고 6일 밝혔다.

잘피는 전 세계적으로 인정된 대표적인 블루카본으로 단위 면적당 탄소 흡수와 저장능력이 뛰어난 해양식물이다.

블루카본은 바다 생태계에서 흡수하는 탄소를 뜻한다.

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동해안 화력발전소 인근 수역에 해양 탄소 흡수원 ‘잘피 숲’ 조성···10㏊ 규모

입력 2026.04.06 09:59

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

강원도청 전경.

강원도청 전경.

강원도는 동해안 화력발전소 인근 항만 수역을 활용해 해양 탄소 흡수원인 ‘잘피 숲’을 조성하는 사업을 추진한다고 6일 밝혔다.

이번 사업은 발전소에서 배출되는 이산화탄소를 바다에서 흡수하는 블루카본 기반을 구축해 탄소 중립 실현과 해양생태 복원을 도모하기 위해 추진하는 것이다.

이를 위해 강원도는 오는 11월까지 삼척시 원덕읍 호산리 인근 해역을 대상으로 기초현황 조사를 우선 시행한다.

주요 조사 내용은 해저지형, 해양환경, 서식 생물상 조사, 잘피 숲 조성지 발굴과 군락지 보전 방안 마련 등이다.

조사 결과를 바탕으로 기업과 협력해 중장기 계획을 수립하고, 향후 10㏊ 규모의 잘피 숲을 단계적으로 조성할 계획이다.

잘피는 전 세계적으로 인정된 대표적인 블루카본으로 단위 면적당 탄소 흡수와 저장능력이 뛰어난 해양식물이다.

블루카본은 바다 생태계에서 흡수하는 탄소를 뜻한다.

연간 이산화탄소 흡수량이 1㏊당 약 12t 수준으로 탄소 흡수 속도가 그린카본(열대우림)보다 최대 50배 빠른 것으로 알려져 있다.

또 수산생물의 산란·서식장을 제공하고, 해안침식 완화, 수질 정화 등 다양한 기능을 하는 것으로 평가된다.

강원도 관계자는 “잘피 숲 조성을 통해 어장을 살리면 수산자원도 회복돼 어업인의 소득으로 이어질 것”이라며 “기후 위기와 고유가로 어려움에 부닥친 어업인들이 공감할 수 있는 다양한 정책을 추진하겠다”라고 말했다.

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