서울 노원구가 철쭉 개화 시기에 맞춰 오는 16일부터 26일까지 ‘2026 불암산 힐링타운 철쭉제’를 연다고 6일 밝혔다.

올해로 5회째를 맞는 철쭉제는 지난해 32만7000여명이 방문하며 노원을 대표하는 봄 축제로 자리 잡고 있다.

구는 “올해는 시설과 편의성을 개선하고 콘텐츠 확충을 통해 역대급 축제를 선보일 계획”이라며 “구가 지향하는 올해 쭉제는 꽃 구경에 그치지 않고 숲속에서 온전한 힐링과 문화를 만끽하는 경험을 선사하는 것”이라고 설명했다.

우선, 시설 측면에서 정원지원센터와 카페 포레스트의 증축 리모델링을 통해 수용인원과 쾌적성을 높였다. 철쭉동산만큼 어린이에게 인기가 많은 실개천 구간에는 힐링 쉼터를 보강하고 인파가 몰리는 주말에는 곳곳에 푸드트럭과 푸드 매대를 추가 배치할 계획이다.

체험 행사도 다양하다. 숲속 멍하니 보기 대회인 숲멍대회와 한국곤충페스티벌이 열린다. 어린이들이 도심에서 접하기 어려운 반딧불이와 누에, 사슴벌레 등 살아있는 곤충 생체를 직접 체험해 볼 수 있는 기회가 될 것이라고 구는 설명했다.

철쭉동산 힐링 쉼터 인근에서는 사물놀이와 서커스, 뮤지컬 갈라쇼 등이 진행된다. 오는 25일에는 가수 남준봉(여행스케치)·박승화(유리상자)의 공연이 예정돼 있어 자연 속에서 문화공연을 즐길 수 있다.

오승록 구청장은 “더 풍성해진 프로그램으로 불암산 자락에서의 완벽한 하루를 선사하겠다”고 말했다