전투기 격추·구조에 고무된 이란·미국…트럼프는 ‘지상전’ 만지작

트럼프 “지상군 투입 배제하지 않는다”

이란이 미군 전투기를 격추하고, 이어 미국이 실종된 장교 구출 작전에 성공하면서 양국 모두 ‘위험할 정도로’ 대담해졌다는 분석이 나온다.

뉴욕타임스(NYT)는 이번 일로 미국과 이란 모두 승리를 주장할 명분을 얻었고, 결과적으로 더욱 심각한 확전으로 몰아넣는 계기가 될 수 있다고 5일(현지시간) 보도했다.

이란 국영언론은 불에 탄 미 전투기 사진을 공개하면서 3일간 미 전투기 3대를 격추한 것은 “신의 은총”이 깃든 승리라고 선언했다.

모하마드 갈리바프 이란 의회 의장은 “이런 식의 승리를 세 번 더 거둔다면, 미국은 완전히 파멸할 것”이라고 말했다.

미국 측에서도 도널드 트럼프 대통령이 장교 구출 작전 성공을 자랑하는 동시에 욕설 섞인 거친 발언으로 이란의 발전소 등 기반 시설을 파괴하겠다고 위협하며 더 대담해진 모습을 보였다.

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “그 빌어먹을 (호르무즈) 해협을 당장 열어라 미친놈들아”라며 그렇지 않으면 발전소와 교량 등을 폭격하겠다고 욕설을 섞어 거칠게 위협했다.

NYT는 “트럼프 대통령이 성공적인 구조 작전에 고무돼 새로운 위협을 가하는 듯 보인다”고 지적했다.

이날 트럼프 대통령은 트루스소셜에 “미 동부시간 화요일(7일) 오후 8시!”라고 올리며 이란 발전소 공격 유예 시간을 당초 예정됐던 6일에서 하루 연장한 7일로 제시했다.

트럼프 대통령은 이란이 미국과 협상을 타결하거나 호르무즈 해협을 개방하지 않을 경우 발전소, 에너지 시설을 타격하겠다고 경고한 바 있다.

이에 이란은 걸프 지역 내 미 동맹국의 핵심 시설들을 폭격하겠다며 보복을 예고한 상황이다.

이러한 확전 양상은 민간인 수백만 명에 치명적인 재앙일 뿐더러, 이미 불안정한 세계 경제와 금융 시장에 또다시 극심한 혼란을 일으킬 우려가 크다.

이란 정부 관료를 지낸 테헤란대 정치학자 사산 카리미는 “이란의 접근은 이러한 위협에 굴복하지 않는다는 것”이라며 “만약 여기서 굴복한다면, 트럼프는 계속해서 위협할 것이기 때문”이라고 말했다.

그는 “이란은 보복에 최대한의 역량을 동원할 것이고, 이는 비례적인 공격이 아닐 수도 있다”며 “이란의 기반시설은 매우 중요하고, 이를 공격하는 것은 국제법 위반이자 사실상 전쟁범죄이기 때문”이라고 덧붙였다.

국제위기그룹(ICG)의 이란 프로젝트 책임자 알리 바에즈는 양측 모두 자신에게 유리한 상황이라고 인식하는 현 상황에서는 외교 해결을 통한 위기 종식은 기대하기 어렵다고 진단하며 “이 시점부터, 이 전쟁은 전보다 훨씬 더 위험해질 것”이라고 경고했다.

그는 “이것이 바로 더 많은 표적을 설정하고 더 많은 압력을 가하면 결국 이란을 항복시킬 수 있을 것이라는 생각을 계속하게 되는 ‘미션 크립’(mission creep·작전 범위의 무한 확대)으로 이어지는 함정”이라고 지적했다.

BBC 또한 트럼프 대통령이 파일럿 구출 작전을 계기로 더 대담한 선택을 할 가능성도 있다고 분석했다.

미군 특수부대가 이란 영토 한복판에 급유 거점을 구축하고 수 시간 동안 이란군의 접근을 막았다는 점이 트럼프 대통령에게 자신감을 줄 수 있다는 것이다.

실제로 트럼프 대통령은 이날 미 의회전문매체 더힐과의 인터뷰에서 ‘이란으로의 지상군 투입을 배제하느냐’는 질문에 “아니다”라고 답했다.

미국은 이란의 석유수출 핵심거점인 하르그 섬에 지상군을 투입해 점령하는 방안도 검토하고 있다. 또한 특수부대를 이란 핵시설에 투입해 우라늄을 탈취하는 작전도 검토되는 것으로 전해졌다.

다만 하르그 섬 점령이나 우라늄 탈취 작전은 모두 복잡하고 위험하다는 점이 단점으로 지적됐다.