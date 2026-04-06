양구군 “대학생 등록금 전액 지원”···24일까지 신청 접수

강원 양구군은 대학생과 학부모의 경제적 부담을 덜어주기 위해 오는 24일까지 ‘등록금 전액 지원’ 신청을 받는다고 6일 밝혔다.

대학생 등록금 전액 지원사업은 국가장학금 등을 제외한 등록금 실 납부액 전액을 지원하는 제도다.

지원 대상은 신청일 기준 만 30세 미만의 대학생으로, 보호자의 거주 요건을 충족해야 한다.

보호자가 양구군에 2년 이상 계속 실거주하거나, 현재 1년 이상 거주 중이면서 과거 거주 기간을 합산해 총 2년 이상이면 신청할 수 있다.

또 학업 요건으로는 계절학기를 포함해 직전 학기에 12학점 이상을 이수해야 하며, 반드시 해당 학기 국가장학금을 신청한 상태여야 실질적인 지원을 받을 수 있다.

지원 금액은 국내 대학 재학생의 경우 등록금 실 납부액 전액이다.

세계대학평가기관에서 선정한 200위권 이내 국외 대학 재학생은 학기당 최대 200만 원까지 지원된다.

지원 횟수는 정규 학기 기준 최대 8회까지 가능하다.

장학금을 받으려면 양구교육캠퍼스를 통해 온라인으로 접수하거나, 양구군 평생교육과를 방문하거나 우편으로 신청할 수 있다.

양구군은 신청자에 대해 자격 요건을 확인한 후 오는 5월 말 개인별 계좌로 지급할 예정이다.

양구군은 2023년부터 현재까지 3년간 대학생 1490여 명에게 총 33억5000여만 원의 등록금을 지원했다.

박인숙 양구군 평생교육과장은 “등록금 전액 지원은 가계의 교육비 부담을 덜고 학생들이 학업에 전념할 수 있도록 돕는 핵심 정책”이라며 “신청 기간을 놓치지 않도록 대상 학생들의 적극적인 참여를 바란다”라고 말했다.