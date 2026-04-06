려욱 손잡으려다 ‘와르르’…슈퍼주니어 콘서트 중 펜스 붕괴, 관객 3명 추락

지난 5일 그룹 슈퍼주니어의 단독 콘서트에서 객석에 설치된 안전펜스가 무너지며 관객 3명이 추락하는 사고가 발생했다.

6일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 전날 서울 송파구 KSPO돔에서 열린 슈퍼주니어 데뷔 20주년 기념 콘서트 <슈퍼쇼 10 SJ – 코어 인 서울> 공연에서 앙코르 공연 중 객석 측면에 설치된 안전펜스가 무너지며 관객 3명이 추락해 부상을 입었다.

앙코르 무대 중 멤버 려욱이 팬들과 소통하기 위해 객석으로 가까이 가자, 손을 내민 관객들이 안전 펜스 쪽으로 몰리며 펜스가 무게를 이기지 못하고 무너졌다.