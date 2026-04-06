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대구, 청년층에 ‘취업 만능키’ 지원···‘청년성장프로젝트’ 본격화

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본문 요약

대구시는 구직 청년의 취업 등을 돕기 위해 '청년성장프로젝트'를 본격 시행한다고 6일 밝혔다.

대구시는 올해 국비 20억원 등 25억원을 들여 지역 청년 5600여명에게 취업 등을 위한 프로그램을 지원할 예정이다.

청년성장프로젝트는 15~39세 청년들의 수요를 반영한 개별 맞춤형 프로그램으로 운영된다.

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대구, 청년층에 ‘취업 만능키’ 지원···‘청년성장프로젝트’ 본격화

입력 2026.04.06 10:37

  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

청년성장프로젝트 참여자 모집 홍보 전단. 대구시 제공

청년성장프로젝트 참여자 모집 홍보 전단. 대구시 제공

대구시는 구직 청년의 취업 등을 돕기 위해 ‘청년성장프로젝트(청년카페 취트키)’를 본격 시행한다고 6일 밝혔다.

이는 고용노동부가 2024년부터 추진해 온 청년 맞춤형 지원사업이다. 대구시는 올해 국비 20억원 등 25억원을 들여 지역 청년 5600여명에게 취업 등을 위한 프로그램을 지원할 예정이다.

청년성장프로젝트는 15~39세 청년들의 수요를 반영한 개별 맞춤형 프로그램으로 운영된다. 프로젝트명인 ‘취트키’는 취업 성공의 만능키(Cheat Key)라는 의미를 담고 있다.

진로 상담을 비롯해 멘토링, 자기 계발, 진로·취업 지원 등으로 구성돼 있다. 대상별 특성에 따라 프로그램 일정과 장소를 달리해 운영될 예정이다.

특히 올해는 학교와 기업이 공동 기획한 특화프로그램을 선보인다. 대구시는 청년들의 기업 체험이 실제 구직활동과 채용으로 이어질 수 있도록 힘쓸 계획이다.

희망자는 청년성장프로젝트 누리집 또는 대구시 청년센터를 통해 신청하면 된다. 접수 이후에는 개별 상담을 거쳐 본인에게 가장 적합한 프로그램이 배정된다.

박윤희 대구시 청년여성교육국장은 “이 사업은 청년들의 안정적인 사회 진입을 돕는 든든한 버팀목이 될 것”이라면서 “앞으로도 현장 중심의 다양한 프로그램 운영과 정책 연계를 통해 지역 청년들의 취업과 성장을 계속 지원하겠다”고 말했다.

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