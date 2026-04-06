지역화폐 환급 확대·특례보증··· 울산시, 소상공인 긴급 지원 추진

울산시가 소상공인 긴급 지원 대책을 추진한다. 최근 중동 사태에 따른 피해 경감을 위해서다.

울산시는 지난 2일 민생경제 대응 회의 후속조치로 소상공인 긴급 지원 대책을 추진한다고 6일 밝혔다.

시는 우선 BNK경남은행과 소상공인 특례보증을 시행한다. 경남은행이 울산신용보증재단에 40억 원을 출연하고, 이를 기반으로 총 690억원 규모의 특례보증을 소상공인에게 해주는 것이다. 업체당 최대 1억원 한도 보증 지원, 정책자금 우대금리 적용 등을 통해 자금 조달 어려움을 겪는 소상공인을 지원한다.

또 자금 유동성 공급을 위해 애초 5월로 예정됐던 2차 경영안정자금 250억 원과 재창업 소상공인을 위한 재기지원자금 50억 원을 이달에 앞당겨 지원한다. 지원 대상은 울산 소재 소상공인으로, 업체당 최대 8000만 원까지 지원한다.

내수 회복을 위해 ‘울산사랑상품권(울산페이) 환급 확대’도 앞당겨 시행하기로 했다. 이달 13일부터 오는 8월12일까지 울산페이 환급 지원율이 기존 10%에서 13%로 상향된다. 울산페이 사용자는 월 30만원 사용 때 최대 3만9000원까지 환급 받을 수 있다.

시는 최근 나프타 가격 상승으로 포장재 가격이 급등함에 따라 배달·포장 비중이 높은 요식업 소상공인의 경영 부담을 완화하기 위해 포장재 구입비를 지원한다. 울산페달, 배달의민족 등 온라인 플랫폼에 입점한 연 매출 1억400만 원 미만 요식업 소상공인 약 500개 업체를 대상으로 1곳 당 최대 20만 원까지 지원한다.

울산시 관계자는 “대외 불확실성이 커지는 상황에서 실질적인 매출 회복과 지역경제 활성화로 이어지도록 추진하겠다”고 말했다.