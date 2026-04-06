당정 “국적선 5척 ‘대체 루트’ 홍해 투입…사우디·오만·알제리에 ‘원유’ 특사 파견”

당정이 6일 사우디아라비아·오만·알제리 등 3개국에 특사를 파견하고 호르무즈 해협 봉쇄로 수급이 불안정해진 원유의 대체 물량 확보에 나섰다.

더불어민주당 중동 상황 경제 대응 특별위원회 간사인 안도걸 의원은 이날 국회에서 열린 당정협의 직후 기자들과 만나 “대체 루트에 있는 산유국과 협의해 원유 물량을 확보하는 것이 시급한 상황”이라며 “현재 사우디·오만·알제리 3개국이 대상이고, 특사 파견 등 외교적 노력을 외교부가 중심이 되어 기울이고 있다”고 말했다.

산업통상부는 대체 루트인 홍해 항로에 국적 선사 5척을 투입하는 방안을 추진하고 있다고 안 의원은 전했다. 그는 “정부가 보유한 비축유를 우선 민간 정유사에 공급하고, 해외에서 확보한 물량이 국내에 도착하면 교환이 이루어지도록 하는 방안이 논의됐다”고 말했다.

당정은 플라스틱·비닐의 핵심 원료인 나프타에 대해서도 수출 제한, 물량 배분 등 직접적인 수급 조정 조치를 검토 중이다. 안 의원은 “현재는 행정 지도가 효과를 거두고 있지만 유사시 특정 품목에 한해 수급 조정을 할 수 있도록 준비하겠다는 뜻”이라면서도 “석유화학 제품 수출 제한은 관련 수입국들의 요구가 있는 만큼 대외적 파장을 고려해야 한다”고 말했다.

오는 10일 본회의 처리 예정인 ‘전쟁 추경안’에는 중동 전쟁 발발 이후 급등한 나프타와 원유의 수입단가 상승분 차액을 정부가 지원하는 예산 4700억원이 편성돼 있다. 당정은 이를 더 늘리는 방안도 논의했다. 안 의원은 “현재 차액의 50% 수준을 지원하지만 업계에서는 수급 유인책을 위해 80%까지 늘려야 한다는 의견이 있다”며 “민주당은 국회 예산 심사 과정에서 증액을 적극 검토할 것”이라고 말했다. 이번 추경안에는 수출 피해 기업의 물류비를 지원하기 위한 긴급 바우처 예산 255억원도 반영된 상태다.

국내 유가 가격 결정 구조 개편안은 이달 중 발표될 전망이다. 앞서 민주당 을지로위원회와 정유업계, 주유소가 참여한 사회적 대화기구에서는 국내 유가 급등 원인으로 지목된 사후정산제의 원칙적 폐지에 합의한 바 있다.

사후정산제는 정유사가 주유소에 확정 가격이 아닌 임의 가격으로 원유를 공급한 뒤, 일정 기간이 지나 확정 가격을 통보하고 차액을 정산하는 방식이다. 주유소들이 기름 가격이 얼마인지 모르는 상태에서 구매를 결정해야 하는 구조다 보니, 유가 급등에 따른 손해를 떠안는다는 지적이 제기됐다.

안 의원은 “사후정산제 폐지 외에 정유사와 주유소 간 전속거래 물량을 100%에서 60%까지 낮추는 방안에도 합의가 이루어졌다는 보고를 받았다”며 “두 가지 사안을 중심으로 4월 둘째주까지 자율협약 형태의 합의안이 발표될 것”이라고 전했다.