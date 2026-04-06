전북, ‘고능력 한우’ 가축시장 표시제 도입

임실축협 시범 운영 시작… 유전체 분석 상위 20% 전광판 명시

전북도가 유전체 분석을 통해 선발된 ‘고능력 한우’의 우수성을 시장 가격에 실시간으로 반영하는 실험에 나섰다. 외형 위주의 경매 관행에서 벗어나 유전적 형질이라는 ‘보이지 않는 가치’를 가격 형성에 직접 연결해 농가 소득을 실질적으로 끌어올리겠다는 취지다.

전북도는 임실축협 가축시장에 ‘고능력 한우 가축시장 거래 표시제’를 시범 도입했다고 6일 밝혔다. 사룟값 상승과 솟값 하락이 겹친 상황에서 개량 성과가 거래 가격으로 충분히 환원되지 않는 기존 유통 구조를 개선하려는 조치다.

제도의 핵심은 ‘정보의 투명성’이다. 경매 과정에서 고능력 한우 여부와 해당 개체의 자식 소(후대 축) 정보를 전광판에 명시해 구매자가 품질을 즉각 확인할 수 있도록 했다. 그간 유전적 우수성이 입증된 소라도 외형만으로는 차별화가 어려워 일반 한우와 비슷한 가격에 낙찰되던 한계를 극복하기 위한 장치다.

현행 ‘전북특별법’과 관련 조례에 따라 전북도는 유전체 분석 결과 상위 20% 이내에 드는 암소를 ‘고능력 한우’로 지정해 집중 관리하고 있다.

전북도의 분석에 따르면 지난해 출하된 고능력 한우 후대축의 1++ 등급 출현율은 53.8%로 전국 평균(41.5%)보다 12.3%포인트 높았다. 이로 인한 마리당 추가 소득 효과는 약 102만원에 달하는 것으로 나타났다.

전북도는 이번 임실축협 시범 운영 결과를 토대로 농협 및 이력제 관리 기관과 협의를 거쳐 하반기부터 도내 전체 가축시장으로 표시제를 전면 확대할 계획이다. 이를 통해 한우 산업을 단순 사육두수 확대 중심에서 품질 위주의 질적 성장 구조로 전환한다는 구상이다.

올해 2월 기준 도내 고능력 한우는 9399마리로 집계됐다. 정읍이 2121마리(22.6%)로 가장 많고, 고창(1724마리), 부안(793마리), 익산(672마리), 임실(662마리) 순이다.

민선식 전북도 농생명축산산업국장은 “이번 표시제는 과학적 개량 성과가 시장에서 정당하게 평가받는 기반을 마련하는 첫 단계”라며 “우수한 소를 키운 농가가 합당한 보상을 받는 구조를 정착 시켜 전북 한우의 경쟁력을 높이겠다”고 밝혔다.