중개보수 1000원 내는 인천 ‘천원복비’···“청년 이사비 경감”

인천시가 올해 처음으로 시행한 ‘천원복비 지원사업’에 청년 80% 이상이 혜택을 받은 것으로 나타났다.

인천시는 무주택 청년과 신혼부부 등 주거취약계층의 주거비 부담을 덜어주기 위해 부동산 중개수수료 중 1000원을 제외한 금액 중 최대 30만원까지 지원하는 ‘천원복비 지원사업’을 추진한 결과, 올 1분기에 50건에 1253만원을 지원했다고 6일 밝혔다.

지원 대상자는 청년이 42건(84%)로 대부분을 차지했고, 나머지 8건(16%)는 기초생활수급자이다.

물건별로는 오피스텔이 15건(30%)로 가장 많고, 이어 아파트 13건(26%), 다세대 12건(24%), 다가구 5건(10%), 단독주택 4건(8%) 순이다.

10개 군·구별로는 부평구가 12건으로 가장 많고, 남동구 11건, 서구 8건, 연수구 4건, 중구 3건 순이다.

천원복비를 지원받은 한 청년은 “직장 이직으로 다른 시에서 인천으로 전입하면서 목돈이 들어 부담됐는데, 큰 도움이 됐다”고 말했다.

인천시는 봄철 이사 수요 증가로 신청이 더욱 늘어날 것으로 보고, 사업 홍보와 안내를 강화해 더 많은 시민이 혜택을 받을 수 있도록 할 계획이다.

천원복비 지원사업은 오는 12월까지 진행되며, 모두 1000가구를 지원할 예정이다. 대상은 인천시에 거주하거나 전입하는 무주택 임차인으로 18~39세 이하 청년, 혼인신고일 기준 5년 이내 신혼부부, 국민기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 등이다.

지원 기준은 보증금 1억원 이하 주택에 대해 24개월 이상 임대차 계약을 체결한 경우로 실제 낸 중개수수료 기준으로 최대 30만원까지 지원받을 수 있다.

이원주 인천시 도시계획국장은 “천원복비는 시민들이 이사 과정에서 체감하는 경제적 부담을 덜어주는 생활밀착형 정책”이라며 “주거취약계층이 보다 안정적으로 인천에 정착할 수 있도록 지속적으로 지원해 나가겠다”라고 말했다.