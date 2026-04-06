‘산불 위험’ 화목보일러 사용가구 2만9399곳···산불위험예보시스템에 반영

지난달 26일 오전 9시23분쯤 충북 단양군 영춘면의 한 야상에서 불이 나 1시간여 만인 오전 10시25분쯤 꺼졌다. 이 불은 인근에 있는 주택 화목보일러 재가 산으로 옮겨붙으면서 발생한 것으로 추정됐다.

지난 1월30일 오후 7시22분쯤 전남 곡성군 곡성읍에서도 산불이 발생해 50여분 만인 오후 8시15분쯤 주불이 진화됐다. 곡성군은 이 불이 화목보일러 관리 부주의로 발생한 것으로 보고 원인제공자를 산림재난방지법 위반 혐의로 검찰에 송치했다.

나무를 연료로 사용하는 화목보일러가 산불 발생의 한 원인으로 지목되고 있다. 6일 산림청 국립산림과학원에 따르면 지난 10년간 화목보일러와 아궁이, 연탄, 재 처리 부주의로 인해 전국에서 발생한 산불은 모두 180건이다. 이 가운데 77%가 난방철인 12~3월에 집중돼 있다.

국립산림과학원은 산림 인접지역 화목보일러 사용이 산불 발생 위험을 높이는 주요한 원인 중 하나라고 보고, 사용 밀집도를 국가산불위험예보시스템에 반영하기로 했다. 화목보일러 사용 밀집도는 산림으로부터 100m 이내에 있는 전국 2만9399개 사용가구 위치 정보를 활용해 산출했다.

밀집도 분석 결과 산림 인접지 화목보일러 사용가구는 충남·북과 경남·북, 전남, 강원 등의 산간지역에 많이 분포하는 것으로 나타났다. 시군별로는 전남 광양(1.63가구/㎢), 충남 청양(1.18가구/㎢), 전남 곡성(0.99가구/㎢), 경북 김천(0.95가구/㎢) 등의 밀집도가 높았다. 이는 연료 수급이 용이한 지역적 특성이 반영된 결과라는 게 산림과학원의 설명이다.

산림과학원은 밀집도 분석 결과를 4개 등급(A~D)으로 구분해 국가산불위험예보시스템에 반영하고, 검색을 통해 누구나 화목보일러 밀집 현황을 지도로 확인할 수 있게 했다. 분석 결과를 향후 산불 예방 홍보와 기동 단속, 합동 현장 점검 대상 지역 선정 등 산불 예방 정책에도 활용해 나갈 예정이다.

안수정 산림과학원 연구사는 “화목보일러는 인위적 산불 발화 요인 중 하나로, 지속적인 관리가 필요하다”며 “이번 분석 결과를 유관기관과 공유해 산불 위험 관리에 적극 활용되도록 하겠다”고 말했다.