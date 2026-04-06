창간 80주년 경향신문

“기름값 덜고 돈도 벌고” 승용차 주행거리 단축시 1만 마일리지 지급

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

서울시가 승용차와 아파트, 시민실천 등 3개 분야에 에코 마일리지를 주는 '특별 인센티브' 행사를 한다고 6일 밝혔다.

승용차 분야 행사는 6일~20일까지 서울시 에코마일리지 홈페이지에 차량번호·주행거리 등록·신청 후 4~5월 중 5부제 참여와 주행거리 감축을 이행하면 최대 1만원의 마일리지를 받을 수 있다.

참여 대상은 서울시에 등록된 12인승 이하 비사업용 승용차·승합차 중 휘발유와 경유, LPG, 하이브리드 등 석유 에너지를 직접 사용하는 차량이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“기름값 덜고 돈도 벌고” 승용차 주행거리 단축시 1만 마일리지 지급

입력 2026.04.06 11:15

  • 김은성 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울시 제공.

서울시 제공.

서울시가 승용차와 아파트, 시민실천 등 3개 분야에 에코 마일리지를 주는 ‘특별 인센티브’ 행사를 한다고 6일 밝혔다.

승용차 분야 행사는 6일~20일까지 서울시 에코마일리지 홈페이지에 차량번호·주행거리 등록·신청 후 4~5월 중 5부제 참여와 주행거리 감축을 이행하면 최대 1만원의 마일리지를 받을 수 있다.

참여 대상은 서울시에 등록된 12인승 이하 비사업용 승용차·승합차 중 휘발유와 경유, LPG, 하이브리드 등 석유 에너지를 직접 사용하는 차량이다. 서울시 승용차 30일 평균 주행거리(816km, 2024년 기준) 대비 감축률을 평가해 지급한다.

특별 마일리지는 승용차 30일 평균 주행거리 816km 대비 감축률 30% 이상~50% 미만 시 5000마일리지, 50% 이상 감축 시 1만 마일리지가 지급된다.

아파트 분야 행사는 기존 에코마일리지 제도의 사각지대에 있던 아파트 단지를 대상으로 진행된다. 오는 5월 전기 사용량을 전년 동월과 비교해 절감률이 가장 우수한 30개 단지를 선정한다.

14일부터 28일까지 에코마일리지 단체회원에 가입된 서울시 아파트 단지 관리사무소가 신청하면 되고, 최우수 단지(1곳) 500만원을 비롯해 순위에 따라 50만원~200만원을 지급한다.

녹색실천 분야 이벤트는 20일부터 5월 20일까지 석유를 원료로 하는 일회용품 사용 줄이기와 일상 속 쉽게 실천할 수 있는 에너지 절약 활동을 대상으로 한다. 에너지 위기 극복을 위해 회원별 녹색실천 마일리지 연간 적립 상한액을 기존 2만에서 5만 마일리지로 상향한다.

실천 항목은 장바구니와 텀블러, 배달음식 다회용기 사용(각 300 마일리지·각 최대 10회 참여 가능), 에너지 효율 1등급 제품 사용(500 마일리지·품목별 1회 최대 10종까지 참여 가능) 등이다. 만 14세 이상 서울 시민이면 누구나 참여할 수 있다.

참여 방법 등 자세한 내용은 서울시 에코마일리지 홈페이지(http://ecomileage.seoul.go.kr)를 통해 확인할 수 있다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글