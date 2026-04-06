“기름값 덜고 돈도 벌고” 승용차 주행거리 단축시 1만 마일리지 지급

서울시가 승용차와 아파트, 시민실천 등 3개 분야에 에코 마일리지를 주는 ‘특별 인센티브’ 행사를 한다고 6일 밝혔다.

승용차 분야 행사는 6일~20일까지 서울시 에코마일리지 홈페이지에 차량번호·주행거리 등록·신청 후 4~5월 중 5부제 참여와 주행거리 감축을 이행하면 최대 1만원의 마일리지를 받을 수 있다.

참여 대상은 서울시에 등록된 12인승 이하 비사업용 승용차·승합차 중 휘발유와 경유, LPG, 하이브리드 등 석유 에너지를 직접 사용하는 차량이다. 서울시 승용차 30일 평균 주행거리(816km, 2024년 기준) 대비 감축률을 평가해 지급한다.

특별 마일리지는 승용차 30일 평균 주행거리 816km 대비 감축률 30% 이상~50% 미만 시 5000마일리지, 50% 이상 감축 시 1만 마일리지가 지급된다.

아파트 분야 행사는 기존 에코마일리지 제도의 사각지대에 있던 아파트 단지를 대상으로 진행된다. 오는 5월 전기 사용량을 전년 동월과 비교해 절감률이 가장 우수한 30개 단지를 선정한다.

14일부터 28일까지 에코마일리지 단체회원에 가입된 서울시 아파트 단지 관리사무소가 신청하면 되고, 최우수 단지(1곳) 500만원을 비롯해 순위에 따라 50만원~200만원을 지급한다.

녹색실천 분야 이벤트는 20일부터 5월 20일까지 석유를 원료로 하는 일회용품 사용 줄이기와 일상 속 쉽게 실천할 수 있는 에너지 절약 활동을 대상으로 한다. 에너지 위기 극복을 위해 회원별 녹색실천 마일리지 연간 적립 상한액을 기존 2만에서 5만 마일리지로 상향한다.

실천 항목은 장바구니와 텀블러, 배달음식 다회용기 사용(각 300 마일리지·각 최대 10회 참여 가능), 에너지 효율 1등급 제품 사용(500 마일리지·품목별 1회 최대 10종까지 참여 가능) 등이다. 만 14세 이상 서울 시민이면 누구나 참여할 수 있다.

참여 방법 등 자세한 내용은 서울시 에코마일리지 홈페이지(http://ecomileage.seoul.go.kr)를 통해 확인할 수 있다.