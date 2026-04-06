GS25 “빵플레이션에 1500원 디저트 통했다”

GS25가 1500원 균일가로 선보인 ‘혜자로운 디저트 시리즈’가 출시 한 달여 만에 누적 판매량 100만개를 돌파했다.

6일 GS리테일에 따르면 지난달 6일 출시된 ‘혜자로운 디저트 시리즈’는 단팥빵, 카스테라 등 익숙한 메뉴를 중심으로 현재 4종을 선보이고 있다. 고물가에 ‘빵플레이션’으로 가격이 크게 올라 소비자 부담이 커진 만큼 맛과 품질을 모두 잡았다는 평을 얻고 있다.

일반적으로 디저트 상품이 짧은 유행 주기를 보이는 것과 달리 이번 시리즈는 출시 이후 꾸준한 판매 흐름을 이어가며 장기 히트 상품으로 자리매김하고 있다. 특히 ‘혜자로운 소보로땅콩크림빵’과 ‘혜자로운 단팥크림빵’은 GS25 일반빵 카테고리에서 매출 1위와 2위를 기록중이다.

10대부터 50대까지 세대 구분 없이 인기를 끌고 있는 점도 이채롭다. GS25는 통상 10~20대에 수요가 집중되는 디저트 상품과 달리 합리적인 가격과 익숙한 맛이 결합돼 전 연령대에서 고른 수요를 확보한 것으로 보고 있다.

GS25는 흥행 배경으로 가격 경쟁력과 브랜드 신뢰를 꼽았다. 1500원이라는 균일가 정책이 소비자 선택에 영향을 줬고, 기존 ‘혜자로운’ 브랜드에 대한 가성비 인식이 판매 확대에 힘을 보탰기 때문이다.

GS25는 이같은 호응에 힘입어 신제품 출시 일정도 앞당겼다. 당초 계획보다 한 달 빠른 오는 8일 ‘딸기스틱빵’을 선보일 예정이다. 이 제품은 폭신한 식감의 빵에 딸기 크림을 넣고, 크림 속에 딸기 과육을 더해 식감과 풍미를 더한 것이 특징이다.

GS25 관계자는 “고물가 장기화에 가격 경쟁력을 갖춘 상품에 대한 수요가 대량 판매로 이어졌다”며 “앞으로도 가격과 품질 경쟁력을 갖춘 디저트 상품을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.