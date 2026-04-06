전북도, ‘생태계서비스 지불제’ 본격 추진…철새 서식지 보전에 12억 투입

전북도가 만경강과 동진강 유역을 중심으로 ‘생태계서비스 지불제’를 본격 가동하며 기후 대응과 생태관광을 아우르는 통합형 환경 정책으로의 전환에 나선다. 기존 철새 보호 위주의 단편적 관리에서 벗어나 생태 자원의 보전 가치를 지역 경제와 연결하는 새로운 모델을 구축한다는 구상이다.

전북도는 군산·익산·정읍·김제·고창·부안 등 6개 시·군 내 약 595만㎡ 규모의 철새도래지 일대를 대상으로 ‘2026년 생태계서비스 지불제 사업’을 지난달부터 시행하고 있다고 6일 밝혔다. 올해는 정읍시가 새로 참여해 사업 대상지가 넓어졌다.

생태계서비스 지불제는 토지 소유자나 지역 주민이 생태계 보전 활동을 하는 조건으로 지방자치단체와 계약을 맺고 그에 상응하는 보상(인센티브)을 받는 제도다. 규제 중심의 일방적 행정에서 벗어나 민간의 자발적 참여를 이끌어 생태 보전 효율성을 높이려는 취지다.

올해 총사업비는 12억5200만 원(국비 50%·도비 15%·시군비 35%)이다. 주요 서식지인 군산(4억원)과 김제(3억2000만원) 등에 예산을 집중 배정했다. 활동 유형은 보리·밀 재배, 볏짚 남겨두기, 생태계 교란종 제거 등 22개로 다양해졌다. 단순한 먹이 제공을 넘어 서식 환경 전반을 주민이 직접 관리한다.

전북도는 앞으로 이 제도를 생태관광과 연계한 ‘문화 서비스’ 영역으로 넓힐 계획이다. 수변 식생대 조성, 탐방로 정비, 자연경관 관리 등으로 보전과 활용을 병행하는 모델을 안착시킨다는 전략이다. 특히 마을 리더와 생태 관리자(에코 매니저) 등 중간 관리 조직을 둬 전문성을 높이고 고창·정읍 등 국가 지정 생태관광지와 연계해 지역 경제 파급 효과를 키울 방침이다.

중장기적으로는 2027년 이후 나머지 8개 시·군으로 사업을 확대한다. 또 탄소 흡수 능력이 뛰어난 나무를 심어 ‘기후 대응 숲’을 조성하는 등 환경·사회·지배구조(ESG) 기반의 민간 참여 모델도 도입하기로 했다.

다만 제도가 안착하려면 실효성 있는 관리 체계 구축이 필수다. 보상금이 실제 소득 감소분을 충분히 메울 수 있는지 생태관광 연계가 주민의 실질적 이익으로 이어지는지 면밀히 따져봐야 한다는 지적이 나온다. 재정 지원을 넘어 지역이 주도하는 관리 역량(거버넌스) 강화가 지속 가능성의 핵심이 될 것으로 보인다.

이순택 전북도 환경산림국장은 “자연 보전과 주민 소득 창출을 결합한 정책적 시도”라며 “주민이 체감할 수 있도록 사업을 꾸준히 고도화하겠다”고 말했다.