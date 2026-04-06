서울 강남구는 구민이 전문 심리상담을 더욱 가까운 곳에서 이용할 수 있도록 정신건강 심리상담 바우처 사업을 운영한다고 6일 밝혔다.

이 사업은 정서적 어려움이 중증 정신질환으로 악화하기 전에 조기에 전문 상담을 받을 수 있도록 돕기 위한 것이다. 구민은 강남구 내 총 63곳의 전문 심리상담센터에서 1대1 대면 상담을 총 8회 받을 수 있다. 회당 최대 8만원, 총 64만원까지 지원한다.

지원 대상은 일정 요건을 충족해야 한다. 정신건강복지센터·대학교 상담센터·청소년상담복지센터 등 공공 심리상담기관의 의뢰서나 정신의료기관의 진단서·소견서, 국가건강검진 결과통보서상 중간 정도 이상의 우울 판정, 정신건강복지센터·자살예방센터 등록증명서 등에서 하나를 갖추면 된다.

신청은 주민등록상 거주지 동주민센터를 방문해 할 수 있다. 만 19세 이상이면 복지로를 통한 온라인 신청도 가능하다. 기준중위소득 70% 이하 대상자는 본인부담금이 없고, 180% 초과 대상자는 서비스 가격의 50%를 부담한다.

이용을 위해서는 국민행복카드(바우처 카드) 발급이 필요하다. 대상자로 선정되면 바우처가 생성되고, 생성일로부터 120일 이내에 사용해야 한다.