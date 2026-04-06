경남도, 5년 만에 ‘어린이 과일간식’ 재개

경남도는 초등 돌봄·교육 참여 아동을 대상으로 ‘어린이 과일간식 지원사업’을 5년 만에 재개한다고 밝혔다.

이 사업은 지난 2018년부터 5년간 농림축산식품부의 국비지원 시범사업으로 진행해오다 중단됐다. 이 사업은 어린이의 건강한 식습관 형성과 국산 과일 소비 기반 확대를 위해 다시 진행하게 됐다.

도와 교육청, 학교가 협력해 추진하는 이 사업은 오는 7일 창원·통영·함안·고성을 시작으로 도내 초등학교에 차례대로 시행된다.

공급 대상은 512개교 돌봄·교육 참여 1~2학년 어린이 2만 8000명이며, 주 1회, 연간 30회, 1회당 150g 내외의 컵 과일 형태로 제공된다.

과일은 사과·배·감귤·복숭아·포도 등 6대 주요 과종을 비롯해 딸기·참외·수박·파프리카 등 도내에서 생산된 제철 과일·과채로 구성된다.

경남도는 단일 품목 또는 두 가지 이상을 혼합한 믹스과일 형태로 운영해 어린이들의 기호도와 섭취 편의성을 높일 계획이다.

공급업체는 공급 전날 제품을 생산·준비해 다음 날 학교에 배송하며, 학생들은 제조 시점부터 24시간 이내에 신선한 과일 간식을 섭취하게 된다.

공급되는 과일·과채는 농산물 표준규격 ‘상’ 등급 이상을 기본으로 하며, 친환경 또는 농산물우수관리(GAP) 인증을 받은 도내산 농산물을 우선 사용하고 있다.