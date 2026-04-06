경남도, 일터·생활지역 다른 노동자에 통근·주거비 지원

경남도는 일터와 생활지역이 다른 노동자에게 교통비와 주거비를 지원하는 사업을 추진한다고 6일 밝혔다.

도는 고용노동부의 ‘지역산업맞춤형 일자리 지원사업’ 중 기초이음 프로젝트 공모에 선정돼 국비 20억 원을 확보했다. 이에 산업·고용·정주를 연계하는 ‘경남 일터-생활 더이음 프로젝트’를 진행한다.

이 사업은 교통비와 정착비 지원으로 구성된다. 편도 20㎞ 이상 통근 노동자에게 교통비를 지원하는 ‘일터이음’ 사업은 1인당 30만원씩 3회, 최대 90만원을 지원한다.

또 편도 20㎞ 이상 거리를 통근하면서 인구소멸위기지역에 거주하는 노동자에게는 ‘생활이음’ 사업을 통해 1인당 30만원씩 6개월, 최대 180만원의 정착지원비를 지원한다.

지원 대상은 경남도내 철강(C24)·기계(C29) 업종 중소·중견기업 노동자이다. 특히 창원·진주·사천·김해·밀양·양산·함안·고성 등 8개 시·군, 권역 간 이동이 심한 지역을 중점적으로 지원한다.

경남도는 기업과 노동자를 대상으로 권역별 사업설명회를 개최한다. 설명회는 8일 창원 중부권(경남사회적경제혁신타운)을 시작으로, 9일 김해 동부권(김해중소기업비즈니스센터), 10일 진주 서부권(진주시지식산업센터)에서 진행한다.

경남도는 이번 사업으로 노동자 1760명이 지원받을 것으로 추산했다. 또 지역사랑상품권 등과 연계한 지원을 통해 지역 내 소비를 촉진하고, 산업과 지역경제가 함께 성장하는 선순환 구조를 만들어나갈 계획이다.

김인수 경남도 경제통상국장은 “기초지자체 간 협력을 바탕으로 생활권 중심의 통합 일자리 생태계를 구축해 지역소멸 위기에도 대응해 나가겠다”고 말했다.