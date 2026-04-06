이란군, 트럼프 위협에 “민간시설 공격시 더 파괴적 보복···두 배로 돌려줄 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란이 7일(현지시간)까지 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 이란의 발전시설 등 민간 인프라를 공격하겠다고 선언한 가운데, 이란 당국이 “민간시설 공격이 반복되면 파괴력이 더 큰 보복공격으로 맞서겠다”고 맞대응했다.

AFP통신에 따르면 이란군을 통합 지휘하는 중앙군사본부 하탐 알안비야는 6일(현지시간) 성명을 내고 “만약 민간 목표물에 대한 공격이 되풀이된다면, 우리의 다음 단계 공격 작전과 보복 작전은 훨씬 더 파괴력이 크고 광범위할 것”이라고 경고했다.

이란 당국은 이스라엘과 미국의 공격에 대한 보복 대상으로 미국 테크 대기업이 투자한 시설들과 주변국의 주요 교량들, 석유화학시설 등을 구체적으로 거론해왔다.

최근 B1 다리, 마흐샤르 석유화학 단지 등 이란의 민간 기반 시설들이 미국과 이스라엘의 대규모 공격을 받은 후 이란 당국은 “민간 시설에 대한 공격은 두 배의 보복으로 돌아갈 것”이라고 경고했다.

이란 당국은 B1 다리 피격에 따른 보복공격 대상으로 주변 국가의 주요 교량들을 거론했다.

이란 반관영 파르스통신은 지난 2일 쿠웨이트의 ‘셰이크 자베르 알 아흐마드 알 사바’ 해상교량, 사우디아라비아와 바레인을 잇는 ‘킹 파드 코즈웨이’를 잠재적 공격 대상으로 언급했다.

아랍에미리트연합(UAE)의 ‘셰이크 자이드’ 다리, ‘셰이크 칼리파’ 다리, 요르단의 ‘킹 후세인’ 다리, ‘다미아’ 다리, ‘압둔’ 다리 등도 언급됐다.

현재 중동 전쟁을 벌이고 있는 쌍방은 상대방의 군사 목표물뿐만 아니라 민간시설에 대한 공격도 강화하고 있으며, 이에 따라 최근 10여년간 걸프 국가들이 육성해온 테크 산업도 큰 위협을 겪고 있다.

특히 사우디아라비아와 UAE가 유치했던 대규모 기술투자는 전쟁 개시 이래 디지털 인프라가 공격 대상이 되면서 안정성이 흔들리고 있다.

카네기 국제평화재단의 샘 윈터-레비 연구원은 “이란은 미국과 페르시아만 국가들의 협력의 상징적 핵심인 테크산업을 타격하려고 시도하고 있다”고 분석했다.

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 지난달 31일 배포한 성명서에서 18개 테크 관련 기업을 ‘적법한 타격 목표’로 지정했다.

해당 기업들 중 16곳은 미국 기업들로, 시스코, HP, 인텔, 오라클, 마이크로소프트, 애플, 구글, 메타, IBM, 델, 팔란티어, 엔비디아, JP모건, 테슬라, 제너럴일렉트릭(GE), 보잉이다.

두바이 소재 사이버보안기업 ‘스파이어 솔루션즈’와 아부다비 소재 AI 기업 ‘G42’등 UAE 기업 두 곳도 포함됐다.

IRGC는 이 기업들이 인공지능(AI)과 클라우드 인프라를 제공해 이스라엘과 미국의 이란 내 ‘테러 작전’을 도왔다며, 이 기업들의 직원들에게 1일 오후 8시까지 사업장을 떠나라고 권고했다,

이란은 이미 전쟁 초기인 3월 2일에 아마존웹서비시즈(AWS)의 UAE 데이터센터 2곳과 바레인 데이터센터 1곳을 공격했으며, 4월 1일에는 AWS 바레인 데이터센터 1곳을 공격했다.