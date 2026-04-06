경찰, 김병기 의원 ‘13개 의혹’ 중 일부 우선 송치할 듯···“조만간 결정”

경찰이 김병기 무소속(전 더불어민주당) 의원을 둘러싼 각종 의혹 수사와 관련해 일부 혐의에 대해 조만간 결론을 내릴 방침을 밝혔다.

박정보 서울경찰청장은 6일 정례 기자회견에서 김 의원 수사 상황과 관련해 “일부 혐의에 대해서는 혐의 유무를 판단할 수 있을 정도로 수사가 진행됐다”며 “멀지 않은 시점에 결론을 낼 계획”이라고 밝혔다. 다만 구체적인 시점에 대해서는 “법리 검토 과정에서 추가 수사가 필요할 수 있어 특정하기 어렵다”고 덧붙였다.

경찰은 6개월가량 김 의원을 수사하고도 송치 여부를 아직 결정하지 못해 ‘늑장 수사’란 비판을 받았다. 경찰은 전체 의혹을 한꺼번에 처리하기보다 수사가 진척된 사안부터 차례대로 판단하겠다는 입장이다. 박 청장은 “수사가 충분히 진행된 의혹에 대해서는 먼저 송치 여부를 결정할 것”이라고 설명했다.

앞서 경찰은 지난 2일 김 의원을 불러 5차 소환 조사를 진행했다. 경찰은 지난 4차 조사에선 김 의원에게 강선우 무소속 의원의 공천헌금 의혹을 묵인한 정황과 관련해 추궁한 것으로 전해졌다. 이날 김 의원의 차남도 3차 소환 조사를 받았다.

김 의원은 3000만원 정치헌금 수수 의혹, 배우자의 법인카드 유용 의혹, 차남 숭실대 편입학 특혜 및 빗썸 취업 청탁 의혹, 대한항공 특혜 의전·노량진 수산시장 금품수수 의혹 등 총 13개의 의혹을 받는다.