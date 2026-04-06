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경찰, 김병기 의원 ‘13개 의혹’ 중 일부 우선 송치할 듯···“조만간 결정”

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본문 요약

경찰이 김병기 무소속 의원을 둘러싼 각종 의혹 수사와 관련해 일부 혐의에 대해 조만간 결론을 내릴 방침을 밝혔다.

앞서 경찰은 지난 2일 김 의원을 불러 5차 소환 조사를 진행했다.

경찰은 지난 4차 조사에선 김 의원에게 강선우 무소속 의원의 공천헌금 의혹을 묵인한 정황과 관련해 추궁한 것으로 전해졌다.

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경찰, 김병기 의원 ‘13개 의혹’ 중 일부 우선 송치할 듯···“조만간 결정”

입력 2026.04.06 12:00

  • 우혜림 기자

  • 기사를 재생 중이에요

뇌물수수 의혹 등을 받는 무소속 김병기 의원이 지난달 31일 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

뇌물수수 의혹 등을 받는 무소속 김병기 의원이 지난달 31일 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

경찰이 김병기 무소속(전 더불어민주당) 의원을 둘러싼 각종 의혹 수사와 관련해 일부 혐의에 대해 조만간 결론을 내릴 방침을 밝혔다.

박정보 서울경찰청장은 6일 정례 기자회견에서 김 의원 수사 상황과 관련해 “일부 혐의에 대해서는 혐의 유무를 판단할 수 있을 정도로 수사가 진행됐다”며 “멀지 않은 시점에 결론을 낼 계획”이라고 밝혔다. 다만 구체적인 시점에 대해서는 “법리 검토 과정에서 추가 수사가 필요할 수 있어 특정하기 어렵다”고 덧붙였다.

경찰은 6개월가량 김 의원을 수사하고도 송치 여부를 아직 결정하지 못해 ‘늑장 수사’란 비판을 받았다. 경찰은 전체 의혹을 한꺼번에 처리하기보다 수사가 진척된 사안부터 차례대로 판단하겠다는 입장이다. 박 청장은 “수사가 충분히 진행된 의혹에 대해서는 먼저 송치 여부를 결정할 것”이라고 설명했다.

앞서 경찰은 지난 2일 김 의원을 불러 5차 소환 조사를 진행했다. 경찰은 지난 4차 조사에선 김 의원에게 강선우 무소속 의원의 공천헌금 의혹을 묵인한 정황과 관련해 추궁한 것으로 전해졌다. 이날 김 의원의 차남도 3차 소환 조사를 받았다.

김 의원은 3000만원 정치헌금 수수 의혹, 배우자의 법인카드 유용 의혹, 차남 숭실대 편입학 특혜 및 빗썸 취업 청탁 의혹, 대한항공 특혜 의전·노량진 수산시장 금품수수 의혹 등 총 13개의 의혹을 받는다.

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