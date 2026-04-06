136년 전 외국인 선교사가 쓴 32m짜리 ‘조선 기행 편지’ 복원 공개

“우리가 이곳에 머무는 동안 어느 날 왕이 성벽 밖으로 나가 중국 대사를 맞이했습니다. 이런 행사는 서울에서 큰 구경거리가 되어 많은 사람들이 보러 몰려듭니다. (중략) 우리는 중국 대사를 보았고, 한국 국왕 ‘이 히(Li Hi·고종의 본명)’를 얼핏 볼 수 있었습니다.”

1890년 의료 선교를 위해 조선에 온 로제타 셔우드 홀의 ‘기행 편지’가 7일 공개된다. 로제타는 국내 최초의 여의사 교육 기관인 조선여자의학강습소를 설립하고, 국내 최초 한글 점자 교재를 만드는 등 한국 현대 의학사에 큰 발자취를 남긴 인물이다.

그의 기행 편지는 1890년 미국을 떠날 때부터 조선에 도착한 직후까지의 활동(1890년 9월~1891년 1월)을 고향 가족에게 전하기 위해 쓴 것이다.

정갈한 영문 필기체로 낱장 편지 94매를 이어 붙여 만든 이 편지는 가로 16.4㎝, 세로 길이가 무려 31.8m에 달하는 방대한 두루마리 형태(총 2건)를 띠고 있다.

편지는 조선에 도착하기까지 40일간의 태평양 횡단 노정 기록과 조선 도착 이후 1891년 1월 초까지 외국인 선교사의 시선으로 본 당시 척박했던 조선의 의료 환경과 주민들의 일상을 담았다.

국가기록원은 “136년 전 외국인 선교사의 시선으로 본 당시 척박했던 조선의 의료 환경과 주민들의 일상이 생생하게 묘사돼 있다”며 “한국 근대 의료의 시작과 생활상을 연구하는 데 매우 중요한 사료로 평가받는다”고 설명했다.

공개된 편지에서 로제타는 국내 최초 근대식 여성 병원인 ‘보구녀관’의 사진과 진료를 했던 내용을 담았다. 그는 편지에 “제가 진료소에서 첫날 본 환자는 4명이었고, 다음 날은 9명이었다. 지금까지 거의 3개월 동안 270명의 초진 환자와 279명의 재진 환자를 포함해 총 549건을 치료했다”고 적었다.

로제타가 1890년 11월 8일 기록한 ‘조대비(신정왕후) 승하 후 청국 황제가 보낸 조문 칙사 행렬 사진’과 편지 내용도 공개됐다. 로제타는 편지에서 “소총과 총검을 든 군인들, 깃발, 천막, 거친 악기들, 그리고 다양한 의상들이 어우러져 매우 인상적인 광경을 만들었다”며 당시 행렬에서 중국 대사와 고종을 봤다는 내용도 담았다.

로제타의 기행 편지는 발견 당시 부착된 비닐테이프의 변색과 접착제 경화, 잉크의 부식으로 글자 부분이 갈색으로 변하고 종이가 바스러지는 등 훼손이 심각한 상태였다.

국가기록원 관계자는 “약 18개월에 걸쳐 오염 물질을 제거하고, 탈락된 글씨의 결실부를 복원용 한지로 보강해 안정성과 보존성을 높였다”며 “원문은 소장처인 양화진기록관 누리집과 국가기록원 누리집에서 국민 누구나 확인할 수 있다”고 말했다.