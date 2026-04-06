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아름다운 ‘팔순’···택시기사로 모은 1억원 내놓은 양성옥씨 “돈 없어 공부 못하는 아이 없도록”

입력 2026.04.06 12:01

수정 2026.04.06 13:33

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양성옥 기부자(가운데 오른쪽)가 지난 3일 양천구청 회의실에서 기부금 전달식을 갖고 이기재 양천구청장(가운데 왼쪽)과 기념촬영을 하고 있다. 양천구 제공

양성옥 기부자(가운데 오른쪽)가 지난 3일 양천구청 회의실에서 기부금 전달식을 갖고 이기재 양천구청장(가운데 왼쪽)과 기념촬영을 하고 있다. 양천구 제공

올해 팔순이 된 양성옥씨가 평생 택시기사로 일하며 모은 돈 1억원을 사회에 환원했다.

6일 양천구에 따르면 양씨는 지난 1월 평소 즐겨 읽던 택시업계 신문에서 한 택시 기사의 미담을 접했다. 돌아가신 어머니의 이름으로 1억원을 기부했다는 내용이었다.

평소부터 ‘언젠가 사회에 환원할 수 있는 일을 하겠다’는 마음을 먹었던 양씨는 그 기사를 보며 재산을 기부할 뜻을 굳혔다.

그는 팔순을 맞아 결심을 실천하기로 하고 지난 3일 양천구에 1억원의 취약 계층 지원금을 기부했다.

양씨는 자신의 치열했던 삶과 가족에 대한 애정을 기부금을 전하는 사연에 담았다. 그는 특히 “성실하게 공부해 자신의 꿈을 이룬 딸을 보며 보람을 느꼈다”면서 기부금을 아동·청소년을 위한 장학 사업에 우선 사용해 줄 것을 요청했다.

그는 “형편이 어려워 배움의 기회를 놓치는 아이들이 없기를 바란다”는 마음도 전했다.

또 택시기사를 운행하던 중 예기치 못한 사고를 당해 어려움에 처한 택시기사 가족과 저소득층 택시기사 가정을 지원하는 데도 기부금이 쓰여졌으면 하는 뜻도 전달했다.

양천구는 양씨의 뜻을 반영해 관내 저소득 아동·청소년과 위기 가정 택시기사, 어려운 이웃을 위해 봉사하는 자원봉사자 활동지원금으로 성금을 사용하기로 했다.

이기재 양천구청장은 “평생 땀 흘려 일하며 모은 소중한 재산을 어려운 이웃과 우리 아이들을 위해 선뜻 내어주신 양성옥 어르신의 숭고한 결단에 깊은 존경과 감사를 드린다”며 “기부자님의 따뜻한 마음이 헛되지 않도록 성금을 투명하고 책임 있게 집행하겠다”고 말했다.

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