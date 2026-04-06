“2020년 ‘박사방’과 범행 구조 유사”···경찰, ‘사적 보복’ 의뢰자들도 범죄단체조직죄 적용

배달앱서 개인정보 빼내 사적보복 대행한 일당 익명성 기반 역할 분담·개인정보 탈취 후 협박 정보제공책, 배민 정보 제공하고 수천만원 받아

경찰이 배달 앱을 악용해 타인의 개인정보를 빼낸 뒤 ‘사적 보복’을 대행한 일당 4명을 구속했다. 경찰은 의뢰자들도 범죄조직단체로 보고 수사하겠다는 입장이다.

박정보 서울경찰청장은 6일 오전 서울 종로구 서울경찰청사에서 정례 기자회견을 열고 이같이 밝혔다. 경찰에 따르면 이들은 총책(운영자) 정모씨와 정보 제공책 A씨, 현장 실행자 B씨 등 총 4명으로 구성돼 있다.

경찰 조사 결과 정보 제공책 A씨는 총책 정씨로부터 수천만원을 받고 배달의민족 외주 업체에 상담사로 위장 취업한 뒤 정보를 제공했다.

현장 실행자 B씨와 공범 등은 지난 1월 경기 시흥의 한 아파트 현관에 인분을 뿌리고 래커로 욕설 낙서를 하는 등 여러 차례에 걸쳐 각지에서 이른바 ‘보복 테러’를 실행한 혐의를 받는다.

경찰은 이번 사건의 배후에 있는 의뢰자들을 특정하는 데 수사력을 집중하고 있다. 의뢰자들이 개인정보를 직접 제공했을 가능성도 염두에 두고 있다. 박 청장은 “의뢰자 역시 공범 또는 범행 대가를 제공한 공여자로 처벌될 수 있다”며 범죄단체조직죄 적용 여부도 검토 중이라고 밝혔다. 박 청장은 이어 “텔레그램 협조 없이도 의뢰자를 특정할 수 있는 수사 기법을 활용할 수 있다”고 말했다.

경찰은 이번 범행 구조가 2020년 ‘박사방’ 사건과 유사하다고 보고 있다. 익명성에 기반한 역할 분담, 텔레그램을 중심으로 한 연결망, 개인정보 탈취와 협박을 통한 범행 실행 방식 등에서 공통점이 있다고 설명했다.

서울 양천경찰서는 전담팀을 꾸려 수사 중이다. 서울경찰청도 사이버수사 전문가 2명을 배치해 수사를 지원하고 있다.