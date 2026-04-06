아르테미스 2호, 내일 오전 달 뒷면 접근…유튜브·OTT 생중계

우주비행사들, 월면 30곳 선별해 촬영 예정 단단한 달에 전파 막혀 40분간 통신 두절 ‘지구서 가장 멀어진 인간’ 기록 수립 전망

사람 4명을 태운 미국의 달 유인 탐사선 ‘아르테미스 2호’가 6일 오후(한국시간 7일 오전) 달 뒷면을 돌아 지구로 ‘유턴’하는 기동에 나선다. 성공한다면 지구에서 가장 멀어진 유인 우주선이라는 기록을 세우게 된다. 우주비행사들은 달 뒷면 충돌구를 육안으로 관찰하며 카메라에 담을 예정이다.

미국 항공우주국(NASA)은 공식 자료를 통해 5일(현지시간) 아르테미스 2호가 6일 오전 12시41분 달 중력권에 진입했다고 밝혔다. 달 중력권에 들어왔다는 뜻은 아르테미스 2호가 지구보다 달 중력에 더 강하게 이끌리는 영역에 진입했다는 얘기다. 지난 1일 지구에서 발사된 아르테미스 2호가 비행 5일차에 접어들면서 달과 매우 가까워졌다는 뜻이다.

NASA에 따르면 아르테미스 2호는 비행 방향을 정밀하게 가다듬기 위한 엔진 연소를 이날 실시한 뒤 6일 오전 2시45분부터 달 관측을 시작한다.

아르테미스 2호 동체가 달 뒷면으로 들어가 지구에서 보이지 않는 시점은 같은 날 오후 6시44분이다. 이때 지구 관제소와 통신이 일시 두절된다. 직진하는 성질을 지닌 전파가 단단하고 거대한 바위인 달을 통과할 수 없어서 생기는 일이다. 통신이 안 되는 시간은 약 40분간이다.

오후 7시2분에는 아르테미스 2호가 달 표면에서 6550㎞까지 접근한다. 이번 비행에서 아르테미스 2호가 월면에 가장 가까워지는 시점이다.

5분 뒤인 오후 7시7분에는 아르테미스 2호가 지구에서 가장 먼 지점(약 40만6775㎞)에 도달한다. 1970년 아폴로 13호(40만171㎞)가 세운 기존 최장 기록을 경신하는 것이다. 이때 아르테미스 2호 우주비행사들에게는 ‘지구에서 가장 멀어진 인간’이라는 타이틀이 붙는다.

이 같은 임무를 연달아 수행하며 달 뒷면을 유턴하듯 돈 아르테미스 2호는 지구 방향으로 기수를 튼다. 지구를 다시 시야에 넣은 우주비행사들의 달 관측은 6일 오후 9시20분 종료된다.

NASA는 아르테미스 2호 우주비행사들이 관측할 달 표면 지점을 총 30곳으로 압축했다. 주요 촬영 대상은 달 앞면과 뒷면에 걸친 폭 965㎞의 ‘오리엔탈레 분지’와 뒷면에 있는 폭 643㎞짜리 ‘헤르츠스프룽 분지’다. 우주비행사들이 찍은 두 분지 모습은 달 지형을 정밀 연구하기 위한 자료가 된다.

NASA는 아르테미스 2호의 달 근접 비행 장면을 자체 홈페이지와 유튜브, 온라인동영상서비스(OTT) 등을 통해 생중계할 예정이다.