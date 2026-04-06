“농가 판로 공백 메운다”···전남도, 친환경농산물 구매알선센터 본격 운영

전남도는 “호남권친환경농산물물류센터와 연계한 친환경농산물 구매알선센터를 본격 운영한다”고 6일 밝혔다. 친환경 인증 농가와 유통업체를 연결해 판로 공백을 메우는 사업으로, 전국 최초 시범운영을 거쳐 본사업으로 전환됐다.

구매알선센터는 나주에 있는 호남권친환경농산물물류센터를 거점으로 운영된다. 별도 시설을 새로 짓는 방식이 아니라 기존 물류센터의 유통망과 집하 기능을 활용해 생산 농가와 구매처를 연결하는 구조다. 생산 농가의 판로 확보 어려움과 유통업체의 생산정보 부족으로 적기에 물량을 확보하지 못하는 문제를 함께 풀기 위한 것이다.

이용 대상은 친환경 인증을 받은 농가와 유통업체다. 계약을 하지 않아 판로가 없는 농가, 납품처 사정으로 공급에 차질이 생긴 농가, 계약재배 물량을 확보하지 못해 신규 구매를 희망하는 유통업체 등이 신청할 수 있다. 대상 품목은 과수와 채소 등 36개 품목이다.

이용을 원하는 농가는 수확 2개월 전에 센터에 사전 신청해야 한다. 센터는 확보한 유통망과 물량을 매칭해 농산물이 제때 출하·판매되도록 지원한다. 신청은 호남권친환경농산물물류센터 누리집이나 전화로 하면 된다.

전남도는 지난해 구매알선센터를 전국 최초로 시범 운영해 2억6000만원 상당의 판매를 알선했다. 시범운영 성과를 바탕으로 본사업으로 전환하면서 친환경농산물 생산 농가의 판로 불안을 줄이고 안정적인 소득 기반을 넓히겠다는 구상이다.

김영석 전남도 친환경농업과장은 “구매알선센터가 판로 사각지대에 놓인 농가의 부담을 덜고 안정적 소득 기반을 마련하는 데 도움이 되도록 많은 관심과 적극적인 이용 바란다”며 “앞으로도 친환경농산물의 경쟁력 강화를 위해 유통 채널 다각화에 힘쓰겠다”고 말했다.