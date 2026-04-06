106세 철학자 김형석 교수 ‘세계 최고령 저자’ 기네스 인증서 양구군에 기증

103세 251일로 기록으로 기네스 세계기록 공식 등재

강원 양구군 인문학박물관은 김형석 연세대학교 명예교수(106)가 ‘세계 최고령 저자(Oldest Author)’로 공인받은 기네스 세계기록(Guinness World Records) 인증서를 기증했다고 6일 밝혔다.

한국의 1세대 철학자인 김 교수는 2024년 저서 <김형석, 백 년의 지혜>를 출간하며 기네스북에 기록 등재를 신청했었다.

서류 확인 등 공식절차를 거쳐 같은 해 9월 기네스북에 ‘세계 최고령 저자’로 등재되는 것이 확정됐다.

김 교수의 공식 기록 연령은 저서 <김형석, 백 년의 지혜>를 출간할 당시인 ‘103세 251일’이다.

이로써 그는 전 세계에서 가장 고령에 저서를 집필하고 출간한 저자로 이름을 올렸다.

김 교수는 세계 최고령 저자 등재라는 성과와 영예를 그동안 활발하게 교류해 왔던 지역과 공유하기 위해 공식 인증서를 양구군에 기증했다.

양구군은 기증받은 ‘세계 최고령 저자’ 기네스 인증서를 인문학박물관에 비치해 일반인들에게 공개할 계획이다.

김 교수는 지난해 11월 후속 저서 <김형석, 백 년의 유산>을 출간하는 등 기네스 세계기록 등재 이후에도 집필 활동을 이어가고 있다.

임경빈 양구군 인문학박물관장은 “기네스북 등재라는 뜻깊은 기록의 증표를 기증해주신 김 교수님께 감사드린다”라며 “이번 기증으로 인해 인문학박물관이 철학적 사유와 기록의 소중함을 알리는 공간으로서 위상을 높이는 계기가 될 것”이라고 말했다.

임 관장은 이어 “이번에 기증받은 인증서를 포함해 김 교수의 철학과 삶이 담긴 자료들을 체계적으로 관리하고, 방문객들에게 그 가치를 전달하는 데 힘쓸 것”이라고 밝혔다.

양구군이 2012년 12월 개관한 양구인문학박물관 내에는 철학자 김형석·안병욱 선생의 전시실 등이 마련돼 있다.