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강원 양구군 인문학박물관은 김형석 연세대학교 명예교수가 '세계 최고령 저자'로 공인받은 기네스 세계기록 인증서를 기증했다고 6일 밝혔다.

김 교수는 세계 최고령 저자 등재라는 성과와 영예를 그동안 활발하게 교류해 왔던 지역과 공유하기 위해 공식 인증서를 양구군에 기증했다.

양구군은 기증받은 '세계 최고령 저자' 기네스 인증서를 인문학박물관에 비치해 일반인들에게 공개할 계획이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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106세 철학자 김형석 교수 ‘세계 최고령 저자’ 기네스 인증서 양구군에 기증

입력 2026.04.06 13:40

  • 최승현 기자

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103세 251일로 기록으로 기네스 세계기록 공식 등재

김형석 연세대학교 명예교수(106)가 ‘세계 최고령 저자(Oldest Author)’로 공인받은 기네스 세계기록(Guinness World Records) 인증서와 해당 저서인 <김형석, 백 년의 지혜>. 양구군 제공

김형석 연세대학교 명예교수(106)가 ‘세계 최고령 저자(Oldest Author)’로 공인받은 기네스 세계기록(Guinness World Records) 인증서와 해당 저서인 <김형석, 백 년의 지혜>. 양구군 제공

강원 양구군 인문학박물관은 김형석 연세대학교 명예교수(106)가 ‘세계 최고령 저자(Oldest Author)’로 공인받은 기네스 세계기록(Guinness World Records) 인증서를 기증했다고 6일 밝혔다.

한국의 1세대 철학자인 김 교수는 2024년 저서 <김형석, 백 년의 지혜>를 출간하며 기네스북에 기록 등재를 신청했었다.

서류 확인 등 공식절차를 거쳐 같은 해 9월 기네스북에 ‘세계 최고령 저자’로 등재되는 것이 확정됐다.

김 교수의 공식 기록 연령은 저서 <김형석, 백 년의 지혜>를 출간할 당시인 ‘103세 251일’이다.

이로써 그는 전 세계에서 가장 고령에 저서를 집필하고 출간한 저자로 이름을 올렸다.

김 교수는 세계 최고령 저자 등재라는 성과와 영예를 그동안 활발하게 교류해 왔던 지역과 공유하기 위해 공식 인증서를 양구군에 기증했다.

양구군은 기증받은 ‘세계 최고령 저자’ 기네스 인증서를 인문학박물관에 비치해 일반인들에게 공개할 계획이다.

김 교수는 지난해 11월 후속 저서 <김형석, 백 년의 유산>을 출간하는 등 기네스 세계기록 등재 이후에도 집필 활동을 이어가고 있다.

임경빈 양구군 인문학박물관장은 “기네스북 등재라는 뜻깊은 기록의 증표를 기증해주신 김 교수님께 감사드린다”라며 “이번 기증으로 인해 인문학박물관이 철학적 사유와 기록의 소중함을 알리는 공간으로서 위상을 높이는 계기가 될 것”이라고 말했다.

임 관장은 이어 “이번에 기증받은 인증서를 포함해 김 교수의 철학과 삶이 담긴 자료들을 체계적으로 관리하고, 방문객들에게 그 가치를 전달하는 데 힘쓸 것”이라고 밝혔다.

양구군이 2012년 12월 개관한 양구인문학박물관 내에는 철학자 김형석·안병욱 선생의 전시실 등이 마련돼 있다.

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